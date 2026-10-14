Lluvias, lloviznas y nieve en cordillera: cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

A lo largo de las próximas jornadas persistirán las probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas en los valles del llano, mientras que en la zona de Alta Montaña se mantendrá el ingreso de humedad con presencia de nevadas débiles.

Se espera que este miércoles hayan lluvias y lloviznas en Mendoza.

Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves en Mendoza

Las condiciones meteorológicas para mitad de semana combinarán cielo cubierto, vientos moderados y precipitaciones sectorizadas: