Lluvias, lloviznas y nieve en cordillera: cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El tiempo en Mendoza continuará dominado por el aire frío, la abundante cobertura nubosa y la inestabilidad durante este miércoles 14 de octubre. Tanto el inundados-mendoza-el-niño-lluvia-10-13-2026 como la Dirección de Contingencias Climáticas anticipan un período fresco, con temperaturas que se ubicarán por debajo de los valores habituales de la primavera.
A lo largo de las próximas jornadas persistirán las probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas en los valles del llano, mientras que en la zona de Alta Montaña se mantendrá el ingreso de humedad con presencia de nevadas débiles.
Cómo estará el tiempo este miércoles y jueves en Mendoza
Las condiciones meteorológicas para mitad de semana combinarán cielo cubierto, vientos moderados y precipitaciones sectorizadas:
- Miércoles 14 de octubre: Jornada mayormente nublada con poco cambio en las marcas térmicas. La temperatura máxima alcanzará entre los 14 °C y 17 °C, con mínimas de 7 °C a 8 °C. Se esperan lluvias y lloviznas intermitentes, con mayor probabilidad de tormentas o chaparrones hacia la tarde (entre un 40% y 70% según el SMN), acompañadas por vientos moderados del sudeste y nevadas débiles en cordillera.
- Jueves 15 de octubre: El cielo permanecerá mayormente nublado con un leve ascenso de la temperatura máxima, que oscilará entre los 15 °C y 18 °C, mientras que la mínima descenderá a los 6 °C u 8 °C. Se mantendrá la probabilidad de precipitaciones hacia la noche (10% a 40%) y vientos de dirección variable, con cielo parcialmente nublado en la cordillera.
Pronóstico para el fin de semana
De cara a los días de descanso, los modelos meteorológicos anticipan una paulatina recuperación térmica y menor inestabilidad en el llano:
- Viernes 16 de octubre: Cielo de parcial a mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. La máxima rondará los 16 °C a 18 °C y la mínima se ubicará entre los 7 °C y 8 °C. Se prevén vientos leves del sudeste, inestabilidad en el sur provincial durante la tarde y nuevas nevadas débiles en la cordillera.
- Sábado 17 de octubre: Paulatino ascenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado. La máxima alcanzará entre los 17 °C y 21 °C, con una mínima de 8 °C a 9 °C y vientos moderados del noreste. En los valles la probabilidad de lluvia será mínima (0% a 10%), aunque continuará el mal tiempo en Alta Montaña.
- Domingo 18 de octubre: Cierre de fin de semana con cielo algo nublado y ambiente más templado. La mínima se situará en los 12 °C y la máxima trepará hasta los 19 °C, con casi nula probabilidad de lluvias (0% a 10%).
Tendencia para el inicio de la próxima semana
Para el comienzo de la semana entrante, los registros del SMN anticipan condiciones de relativa estabilidad en todo el Gran Mendoza:
- Lunes 19 de octubre: Tiempo estable con cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 12 °C y una máxima proyectada en 18 °C.
- Martes 20 de octubre: Leve descenso térmico con una máxima de 15 °C y mínima de 11 °C, manteniendo una muy baja probabilidad de precipitaciones (0% a 10%)
En pocas palabras
- Tiempo fresco y nublado: Se esperan jornadas frescas con abundante nubosidad y precipitaciones intermitentes en el llano, según Contingencias Climáticas y el SMN.
- Nevadas en cordillera: Se anticipan nevadas débiles en la zona de Alta Montaña durante la semana.
- Mejora gradual: Se prevé una paulatina recuperación térmica y menor inestabilidad para el fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI