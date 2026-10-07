Le robaron la moto y el seguro no quiso pagar: la Justicia ordenó indemnizarlo con $16,2 millones

Al recibir la solicitud del reintegro previsto en la póliza, la compañía de seguros se negó a pagar el monto correspondiente. Según explicó durante el juicio, el dueño había trabado el volante como única medida de seguridad, por lo que consideraron que no había tomado los recaudos suficientes para evitar el robo.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, el hombre demandó a la compañía por incumplimiento del contrato acordado. En ese sentido, reclamó una indemnización por el valor de la moto, la imposibilidad de usarla, el daño moral sufrido y una sanción contra la empresa.

Robo de la moto: los argumentos de la Justicia contra la aseguradora

Al recibir la demanda, el Juzgado Comercial Nº 12 consideró que el argumento utilizado por la aseguradora no era válido. De acuerdo con el magistrado, las medidas de seguridad exigidas por la empresa no estaban incluidas dentro del contrato.

Por esta razón, el reclamo del cliente fue aceptado y se fijó una indemnización de $16.235.800 más intereses. El monto, además del daño material, incluyó una compensación por la privación de uso de la moto y por daño moral.

La compañía apeló la decisión pero, tras un análisis de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la condena fue ratificada y se mantuvo la indemnización establecida en primera instancia.

Además, los jueces analizaron el monto correspondiente al valor de la moto y resolvieron que la actualización realizada coincidía con los precios actuales de mercado de vehículos similares al robado.

Así, la Justicia concluyó que la aseguradora no podía rechazar la cobertura basándose en requisitos de seguridad que no estaban incluidos en el contrato y la condenó a pagar $16,2 millones más intereses.

Fuente: tn.com.ar