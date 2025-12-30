Las tormentas afectan a Mendoza y hay posible caída de granizo

"Contingencias Climáticas no descarta la posibilidad de granizo en el oeste del Gran Mendoza, en la zona del piedemonte", dijo a Radio Nihuil.

tormentas lluvias granizo mendoza verano 2 Foto: Gentileza

Alerta por tormentas en Mendoza

El especialista agregó que en el Valle de Uco se formaron muchas celdas de tormentas, y que este martes se mantendrá muy inestable. "No se descarta que se produzcan tormentas en el resto de la provincia, especialmente hacia la zona Este".

tormentas lluvias granizo mendoza verano El pronóstico anunció tormentas para el resto del día en casi toda la provincia. Imagen ilustrativa.

Por su parte, el meteorólogo Pedro Vicare, alertó en su cuenta de X: "Atención, severa tormenta se aproxima a la Ciudad y Gran Mendoza con riesgo de granizo".

Maximiliano Viale agregó que mañana miércoles 31 de diciembre se espera un día muy parecido al de hoy, en medio de una ola de calor con alta humedad.

"Continua la inestabilidad con posibles tormentas para el miércoles y también el jueves", remarcó, y recomendó que la mesa para la cena de fin de año sea bajo techo.