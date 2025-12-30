Inicio Sociedad Tormentas
Las tormentas afectan a Mendoza y hay posible caída de granizo

El oeste de Capital y Godoy Cruz son las zonas más afectadas por las tormentas con posible granizo. Esto seguirá el resto del día en toda Mendoza

Por UNO
Las tormentas llegaron al Gran Mendoza y no se descarta la posibilidad de caída de granizo. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo se cumple durante este martes, tal como indicaron las alertas meteorológicas. Las lluvias afectaron el Valle de Uco y las tormentas se desplazaron hacia el Gran Mendoza, donde pueden llegar acompañadas de granizo. Estas condiciones se mantendrán durante el resto del día y se extenderán hacia la Zona Este.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale destacó que las tormentas avanzaron hacia el Gran Mendoza pasado el mediodía y afectaron especialmente el oeste de Capital y Godoy Cruz, donde se formó una nube granicera.

tormenta granicera en Mendoza 30 de diciembre de 2025 radar
Los radares de Contingencias Climáticas detectaron tormentas graniceras en varios puntos de Mendoza.

Viale indicó que la jornada es muy calurosa y con una humedad muy alta, lo que hizo que se formaran las tormentas desde temprano.

"Contingencias Climáticas no descarta la posibilidad de granizo en el oeste del Gran Mendoza, en la zona del piedemonte", dijo a Radio Nihuil.

tormentas lluvias granizo mendoza verano 2

Alerta por tormentas en Mendoza

El especialista agregó que en el Valle de Uco se formaron muchas celdas de tormentas, y que este martes se mantendrá muy inestable. "No se descarta que se produzcan tormentas en el resto de la provincia, especialmente hacia la zona Este".

tormentas lluvias granizo mendoza verano
El pronóstico anunció tormentas para el resto del día en casi toda la provincia. Imagen ilustrativa.

Por su parte, el meteorólogo Pedro Vicare, alertó en su cuenta de X: "Atención, severa tormenta se aproxima a la Ciudad y Gran Mendoza con riesgo de granizo".

Maximiliano Viale agregó que mañana miércoles 31 de diciembre se espera un día muy parecido al de hoy, en medio de una ola de calor con alta humedad.

"Continua la inestabilidad con posibles tormentas para el miércoles y también el jueves", remarcó, y recomendó que la mesa para la cena de fin de año sea bajo techo.

