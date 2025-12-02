Las cerezas son exquisitas, tiene múltiples beneficios y ayudan a conciliar el sueño

Las cerezas son ricas en antioxidantes, como las antocianinas y los flavonoides, que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo.

Estos compuestos antioxidantes protegen las células del daño causado por el estrés oxidativo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

Además, los antioxidantes presentes en las cerezas pueden ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento y promover una piel radiante y juvenil.

Las cerezas son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias naturales, que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor muscular después del ejercicio intenso.

Estudios han demostrado que el consumo regular de cerezas o jugo de cereza puede ayudar a acelerar la recuperación muscular, reducir el dolor muscular y mejorar la función muscular en general.

Esto las convierte en una opción popular entre atletas y personas activas que buscan maximizar su rendimiento y recuperación.

Las cerezas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina, una hormona que regula el ciclo sueño-vigilia del cuerpo. Consumir cerezas o jugo de cereza puede ayudar a aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo, lo que puede mejorar la calidad del sueño y promover un mejor descanso nocturno.

Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de insomnio o tienen dificultades para conciliar el sueño.

Las cerezas contienen compuestos que pueden ayudar a mantener la salud del corazón y promover una circulación sanguínea saludable.

Sus antioxidantes y fitoquímicos pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”) y los niveles de presión arterial, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Además, las cerezas son una buena fuente de potasio, que es importante para mantener la presión arterial bajo control y prevenir la hipertensión.

Fuente: campograndeperu.com