Las cerezas son exquisitas, tiene múltiples beneficios y ayudan a conciliar el sueño

Las cerezas, esas pequeñas y deliciosas frutas rojas, no solo son un placer para el paladar, sino que también ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud.
Las cerezas son una de las frutas más deliciosas que hay. Podemos disfrutarlas durante un tiempo limitado cada año. Además de por su exquisito sabor, los beneficios y propiedades de las cerezas las convierten en una fruta muy recomendable para nuestra salud.
Gracias a su combinación equilibrada de micronutrientes, antioxidantes, fibra y compuestos antiinflamatorios, las cerezas ácidas tienen efectos positivos que abarcan desde el sistema digestivo hasta la calidad del sueño.
Las cerezas son ricas en antioxidantes, como las antocianinas y los flavonoides, que ayudan a neutralizar los radicales libres en el cuerpo.
Estos compuestos antioxidantes protegen las células del daño causado por el estrés oxidativo, lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.
Además, los antioxidantes presentes en las cerezas pueden ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento y promover una piel radiante y juvenil.
Las cerezas son conocidas por sus propiedades antiinflamatorias naturales, que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor muscular después del ejercicio intenso.
Estudios han demostrado que el consumo regular de cerezas o jugo de cereza puede ayudar a acelerar la recuperación muscular, reducir el dolor muscular y mejorar la función muscular en general.
Esto las convierte en una opción popular entre atletas y personas activas que buscan maximizar su rendimiento y recuperación.
Las cerezas son una de las pocas fuentes naturales de melatonina, una hormona que regula el ciclo sueño-vigilia del cuerpo. Consumir cerezas o jugo de cereza puede ayudar a aumentar los niveles de melatonina en el cuerpo, lo que puede mejorar la calidad del sueño y promover un mejor descanso nocturno.
Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de insomnio o tienen dificultades para conciliar el sueño.
Las cerezas contienen compuestos que pueden ayudar a mantener la salud del corazón y promover una circulación sanguínea saludable.
Sus antioxidantes y fitoquímicos pueden ayudar a reducir el colesterol LDL (“malo”) y los niveles de presión arterial, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.
Además, las cerezas son una buena fuente de potasio, que es importante para mantener la presión arterial bajo control y prevenir la hipertensión.
Fuente: campograndeperu.com