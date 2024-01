Largas filas y espera en las estaciones de servicio para cargar combustible antes del posible aumento

estacion de servicio combustible nafta aumento 2.jpg Se armaron largas filas y esperas en las estaciones de servicio para cargar combustible antes del posible aumento.

El panorama era notorio en todas las estaciones de servicio en general. Cuando volvió la energía y recuperaron la capacidad operativa, los vehículos llegaban y se armaban largas filas.

Aumentos de precio y enojo de la gente

Marcela sostuvo: "Veo a la gente mal, enojada, se hacen filas, más el calor y el cargar antes no es la solución. Especulan que cargar antes del aumento les va a durar más y es la misma gente que vemos volver a cargar a los dos días. Quizás si logran llenar el tanque te ahorraste un poco, pero si no no tiene sentido".

La encargada de la estación de Acceso Sur y Rawson, de Godoy Cruz, señaló que "la mayoría no lo llena el tanque, hace filas de horas y cargan $3.000 o $2.000 que quizás es todo lo que la gente tiene, pero cuánto se perdió con el auto andando".

estacion de servicio combustible nafta aumento.jpg Indicaron que muchos de los que hacen fila para cargar combustible no llenan el tanque sino que solo pueden hacerlo por $2.000 o $3.000.

Indicó que desde la tarde del lunes tuvieron un importante aumento en la demanda ante el posible incremento de precios el jueves 1 de febrero.

"La gente se enoja no solo antes del aumento, sino también después. Para los empleados es peor porque nos culpan de que nosotros aumentamos el combustible; o cuando de tanta demanda se termina un combustible nos acusan que lo estamos guardando", añadió Marcela.