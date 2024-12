La verdadera razón por la que la planta de rosas tiene espinas

La verdadera razón de ser de las espinas de la planta de rosas

Las espinas cumplen una función vital para la supervivencia de los rosales. Estas estructuras actúan como un mecanismo de defensa natural, protegiendo a las rosas de herbívoros que podrían dañarlas o devorarlas por completo. Además, ayudan a las rosas trepadoras a sostenerse y ganar altura, permitiéndoles alcanzar la luz del sol más fácilmente.

Recientemente un grupo de científicos del Laboratorio Cold Spring Harbor publicó una de las primeras investigaciones de las espinas, en la revista Science. Esto representa un avance en el conocimiento que se tiene sobre estas estructuras puntiagudas. Me di cuenta de que muchas tenían espinas muy prominentes. Entonces me pregunté: ‘¿Qué sabemos sobre eso? ¿Qué está pasando con esta adaptación?’ Resultó que no sabíamos casi nada”, comentó James Satterlee el líder de la investigación a Phys Org.

El sustrato casero que hará crecer tus rosales.jpg Las espinas protegen al rosal, son importantes para la función de supervivencia de la planta.

La investigación fue un esfuerzo colaborativo internacional. Los estudiosos confirmaron que los genes de la familia LONELY GUY (LOG) son clave en la producción de espinas. Este descubrimiento podría tener profundas implicaciones para la comprensión de la evolución convergente, el proceso mediante el cual especies diferentes desarrollan rasgos similares.