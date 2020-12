La verdad sobre la vacuna rusa y el consumo de alcohol

Sputnik-V-es-la-primera-vacuna-registrada-contra-el-Covid-19-en-Rusia.jpg Desmintieron que desde el ministerio de salud de Rusia se comunicara que está prohibido tomar alcohol o drogas hasta 42 días después de haber sido vacunado con la Sputnik V, contra el coronavirus. En realidad recomendaron moderar el consumo.

“Es verdad que una ministra rusa salió a decir que tras la vacunación había que limitar el consumo de alcohol, de drogas, y limitar los espacios concurridos. Pero hay que tener en cuenta que en Rusia están vacunando previo a las Fiestas (de fin de año), y la realidad es que fue una advertencia como para que la gente no se exceda, como en cualquier cosa", aclaró Almejún en una charla vía Skype con el Noticiero Siete, este lunes.

Sólo se aconsejó moderación

"Uno no debe excederse en el consumo de alcohol. Sabemos que un consumo excesivo de alcohol o drogas bajan el sistema inmune, como nos pasa cuando tomamos antibióticos, puede afectar la respuesta inmune. Ahora, (la ministra) no salió a decir prohibimos el consumo de alcohol, sino que traten de que sea limitado", explicó la bióloga argentina.

Se sabe que un consumo de alcohol moderado, hasta puede ayudar a la respuesta inmune. Para que nos quedemos tranquilos, los titulares que salieron aquí en Argentina diciendo que no se podía consumir alcohol durante 42 días, la realidad es que se trata de una tergiversación, porque nosotros ayer (por el domingo), nos pusimos a buscar en páginas del gobierno ruso, traduciendo al castellano, para ver si realmente la ministra había dicho algo así, y no había nada al respecto

"La evidencia científica demuestra que, para cualquier tipo de vacunación, uno durante los tres primeros días tiene que cuidarse más, por los efectos adversos que podrían haber –fiebre o dolor muscular- y obviamente, para tratar de tener un estado saludable", explicó, para agregar: "Lo que es nuevo, si se quiere, es que estamos ante una pandemia, estamos vacunando con un virus circulante. Entonces uno tiene que evitar los espacios de conglomerado de gente", concluyó la científica argentina Belén Almejún.