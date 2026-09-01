La solución a la escasez de agua que encontró el país más poblado del planeta Tierra

Johads y recarga de acuíferos: la red ancestral que revivió ríos secos

Junto a los pozos escalonados, el resurgimiento de los johads —sencillas presas de tierra en forma de media luna— ha demostrado ser una herramienta clave para recuperar áreas declaradas como "zonas oscuras", donde la extracción superaba la capacidad de reposición natural.

A diferencia de los pozos profundos electrificados o los canales modernos, las obras de conservación de agua tradicionales ofrecen ventajas estructurales únicas:

Recarga efectiva de acuíferos: Retienen el agua del monzón el tiempo necesario para que se filtre en la tierra. Entre 1994 y 2007, la organización Tarun Bharat Sangh impulsó la construcción de más de 10.000 estructuras en Rajastán, logrando reactivar el cauce permanente de cinco ríos que estaban secos.

Retienen el agua del monzón el tiempo necesario para que se filtre en la tierra. Entre 1994 y 2007, la organización impulsó la construcción de más de 10.000 estructuras en Rajastán, logrando reactivar el cauce permanente de cinco ríos que estaban secos. Bajo costo y sustentabilidad: La construcción manual de un johad resulta infinitamente más económica que la infraestructura hidráulica moderna y ayuda a reponer el suelo bajo los campos agrícolas.

La construcción manual de un resulta infinitamente más económica que la infraestructura hidráulica moderna y ayuda a reponer el suelo bajo los campos agrícolas. Reactivación comunitaria: La reconstrucción de estas obras revivió las gram sabhas (asambleas generales de aldea), devolviendo la gobernanza del agua y el control de los recursos a las propias comunidades locales.

De la marginación colonial a la política de Estado contra la crisis hídrica

Durante el periodo colonial británico y las décadas posteriores a la independencia, la administración centralizada priorizó las grandes represas y canales, desplazando la infraestructura hídrica ancestral. No obstante, ante el avance de la sequía y la sobreexplotación de los perfiles hídricos, las autoridades indias han integrado estas obras en su estrategia nacional.

A través del programa estatal para garantizar agua potable rural y del plan maestro para la recarga artificial de acuíferos, el gobierno busca redirigir el agua de lluvia hacia el subsuelo mediante la construcción y recuperación de 14 millones de estructuras de captación de agua.

La combinación de conocimiento milenario, inversión técnica y disciplina cívica consolida a los baoris y johads como la solución más sólida para garantizar la seguridad hídrica de más de 1.400 millones de personas.