La provincia de Argentina que tendrá su primer supermercado 24 horas: cómo funcionará

El nuevo esquema en esta provincia se busca cubrir mucho más que la compra diaria habitual. Durante la madrugada, esta sucursal en San Juan seguirá ofreciendo gran parte de sus productos esenciales: alimentos de almacén, artículos de limpieza, productos frescos y perfumería. También habrá un refuerzo en comidas listas para consumir, como pizzas y opciones rápidas, pensadas especialmente para quienes trabajan de noche o llegan tarde a casa sin energía para cocinar.

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La provincia se opone a la apertura de 24 horas

Pero no todo estará disponible en ese horario. Por normativa vigente, la venta de alcohol quedará suspendida durante la madrugada, una restricción que se mantiene sin cambios. Aun así, el resto del funcionamiento buscará sostenerse con normalidad, incluyendo cajas activas y personal permanente para garantizar atención y seguridad.

Como suele ocurrir cuando cambian las reglas del juego laboral, la reacción no tardó en llegar. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan se mostraron atentos a cómo se implementará este nuevo esquema, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los trabajadores.

Mirna Moral, secretaria general del gremio de la provincia de San Juan, remarcó que el trabajo nocturno implica adicionales salariales específicos, tal como establece el convenio colectivo. También subrayó la importancia de respetar jornadas de hasta ocho horas y asegurar una correcta rotación del personal, para evitar sobrecargas físicas y mentales.

El gremio ya anticipó que buscará reunirse con los responsables de la sucursal para definir cómo se organizarán los turnos y garantizar que esta innovación comercial no avance a costa de los derechos laborales. Por ahora, todo está en fase de evaluación. La respuesta del público será clave. Si la demanda nocturna es suficiente y el modelo funciona en términos operativos y económicos, la experiencia podría expandirse a otras sucursales dentro de la provincia.