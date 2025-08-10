Inicio Sociedad provincia
La provincia de Argentina que produce el cultivo más exportado

Descubre cuál es la provincia que más soja produce y por qué es una pieza clave en la cadena de exportación de la Argentina. Todos los detalles

Valentina Araya
La provincia que produce el cultivo más exportado de Argentina

Cuando hablamos de soja en Argentina, es imposible no mencionar a la provincia de Buenos Aires, la verdadera protagonista de este cultivo que mueve millones y millones de dólares para el país.

La provincia reúne condiciones ideales para este cultivo: suelos fértiles, clima templado y una infraestructura que facilita la logística de la producción y exportación. Esto permite que los productores de Buenos Aires logren altos rendimientos y mantengan una producción constante que abastece tanto al mercado interno como a la demanda internacional. Pero ¿Qué pasa con las otras provincias que cumplen con estas condiciones?

dólar soja.jpg
Mayores productores de soja

La provincia que produce el cultivo más exportado de Argentina

Lo interesante es que, aunque otras provincias como Santa Fe y Córdoba también son importantes productoras, la escala y diversidad de terrenos en Buenos Aires la posicionan como la líder indiscutida. Desde el norte hasta el sur de la provincia, miles de hectáreas se destinan a la soja, involucrando a pequeños productores familiares y grandes empresas agroindustriales.

Pero esta actividad no solo significa números: la soja en Buenos Aires genera empleo, impulsa pueblos rurales y es el motor de economías regionales que dependen de la agricultura para crecer. Sin embargo, también trae desafíos, como la necesidad de cuidar el medio ambiente y garantizar que la producción sea sustentable en el tiempo.

Soja. Los productores paraguayos apostarán a las industrias aceiteras argentinas.
Ranking de provincias en relación con la producción de soja

¿Cómo es la producción de soja por provincia?

El ranking quedaría conformado de la siguiente manera, según el informe del gobierno:

  • Buenos Aires
  • Catamarca
  • Chaco
  • Córdoba
  • Corrientes
  • Entre Ríos
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • Mendoza
  • Misiones
  • Río Negro
  • Salta
  • San Luis
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tucumán

Además, la soja de Buenos Aires es una pieza clave en la cadena de exportación argentina, con destinos que incluyen China, Europa y países de Asia. Así, cada cosecha representa no solo un logro agrícola, sino también un puente que conecta a Argentina con el mundo.

