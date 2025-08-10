La provincia de Argentina que produce el cultivo más exportado

La provincia reúne condiciones ideales para este cultivo: suelos fértiles, clima templado y una infraestructura que facilita la logística de la producción y exportación. Esto permite que los productores de Buenos Aires logren altos rendimientos y mantengan una producción constante que abastece tanto al mercado interno como a la demanda internacional. Pero ¿Qué pasa con las otras provincias que cumplen con estas condiciones?

dólar soja.jpg Mayores productores de soja

La provincia que produce el cultivo más exportado de Argentina

Lo interesante es que, aunque otras provincias como Santa Fe y Córdoba también son importantes productoras, la escala y diversidad de terrenos en Buenos Aires la posicionan como la líder indiscutida. Desde el norte hasta el sur de la provincia, miles de hectáreas se destinan a la soja, involucrando a pequeños productores familiares y grandes empresas agroindustriales.