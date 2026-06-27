La planta extravagante que crece en suelos pobres y tiene hojas similares a las orejas de un conejo

Planta oreja de conejo.

De acuerdo a lo que explica ‘El jardín del calvo’ en su cuenta de Instagram, esta planta acostumbra a crecer en suelos marcadamente pobres donde la sequía representa la rutina habitual de supervivencia diaria. Ante este complejo escenario, la especie ha desplegado una brillante estrategia que consiste en tapizar cada hoja con una densa capa de tricomas.

Estos pequeños pelos reflejan la intensa luz solar, disminuyen la pérdida de agua y protegen los tejidos internos de los descensos térmicos nocturnos, señala el especialista.

En la misma línea, este tapizado en las hojas funciona como un eficaz aislamiento térmico que mantiene a la planta fresca durante el verano. Asimismo, reduce la transpiración al generar una capa protectora de aire inmóvil sobre la superficie cuticular, disminuyendo la evaporación del agua.

Durante el invierno, la pelusa actúa como un abrigo protector contra las heladas, mientras sirve de defensa ante herbívoros debido a su textura poco apetecible. Además, en estos meses de frío, cuando otros ejemplares reducen su poder estético, dicha planta brinda una cubierta plateada que llena de vida cualquier jardín.

Stachys byzantina o planta oreja de conejo.

Para quienes decidan incorporarla a su parque, no deberá ejecutar cuidados complejos. Por ejemplo, el riego debe mantener la tierra húmeda pero jamás encharcada, evitando mojar las hojas para prevenir la acumulación de humedad y la posterior aparición de hongos dañinos.

En cuanto a la fertilización, no demanda un régimen intensivo: bastará con aplicar un compost orgánico de calidad como humus de lombriz una vez al año en primavera. Finalmente, algo que sí o sí debemos hacer con esta planta es retirar los tallos florales en cuanto comiencen a secarse para concentrar la energía en la producción foliar.