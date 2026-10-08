Emilia Troncoso, la niña mendocina de 12 años, que el pasado 26 de septiembre recibió un trasplante de corazón, pasó a una nueva etapa de su rehabilitación. Este jueves recibió el alta médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires y si bien no volverá inmediatamente a Mendoza, cada paso que da se acerca más a poder retomar su vida.
La niña mendocina que recibió un trasplante de corazón fue dada de alta y se rehabilitará en Buenos Aires
Emilia Troncoso (12) se fue del hospital este jueves, después del trasplante cardíaco realizado el 26 de septiembre. Continuará con controles ambulatorios
Emilia es una niña activa, deportista, con muchos amigos y amigas que la esperan con ansias y aunque todavía falta un poco más, la felicidad de sus papás y de sus afectos más cercanos no se puede disimular. Sin dudas, Emilia es una pequeña guerrera y todo lo que ha tenido que vivir en estos meses, así lo demuestra.
La noticia fue compartida por su familia a través de la cuenta de Instagram TodosxEmi, en la que fueron relatando los momentos más difíciles de la espera, pero también cada avance y cada alegría desde que la pequeña ingresó en la lista de emergencia nacional del Incucai.
Una nueva etapa para Emilia después del trasplante
"Después de tantos días, emociones, desafíos y enormes avances, llegó una noticia que nos llena de felicidad: Emi recibió el alta hospitalaria”, expresaron desde la cuenta que acompañó el proceso de la niña y su familia.
Ahora Emilia continuará su recuperación de manera ambulatoria en Buenos Aires, con controles médicos y acompañada por sus padres. El objetivo es que pueda seguir avanzando favorablemente antes de planificar su regreso definitivo a Mendoza.
señalaron en la publicación. Y resumieron el momento con una frase que marca el comienzo de esta nueva etapa: “El camino continúa, pero este alta es una conquista gigante”.
El acompañamiento de sus padres durante todo el proceso
La familia también dedicó parte de la publicación a los padres de Emilia, quienes permanecieron junto a ella durante los meses de internación, la espera por un órgano compatible y el posterior proceso de recuperación.
La publicación recordó especialmente los días más difíciles, la incertidumbre de la espera y también los pequeños avances que fueron marcando la evolución de la niña.
“Esta etapa también es una conquista de ustedes”, expresaron, antes de cerrar con un deseo para la familia: "Que nunca falten las fuerzas para seguir caminando en familia”.
La historia de Emilia y la espera por un corazón
Emilia jugaba al básquet desde los 7 años en Andes Talleres de Godoy Cruz. A comienzos de este año comenzó a presentar un cansancio inusual, anemia, pérdida de peso y dificultades para sostener la actividad física que hasta entonces realizaba con normalidad.
Los estudios médicos determinaron que padecía una afección cardíaca severa. Debido a la gravedad de su cuadro, fue incorporada a la lista de espera del Incucai en estado de emergencia nacional y trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires.
Durante los meses de espera, su familia, el club y la comunidad mendocina impulsaron distintas campañas para visibilizar su situación y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.
Finalmente, en septiembre apareció el corazón compatible que Emilia necesitaba. El 26 de septiembre fue sometida al trasplante cardíaco y comenzó entonces otra etapa, marcada por la recuperación y el seguimiento médico.
Ahora, con el alta hospitalaria, Emilia deja atrás una de las etapas más difíciles de su historia. La recuperación continúa, pero esta vez desde afuera del hospital y junto a su familia.
En pocas palabras
- Emilia Troncoso: la niña mendocina de 12 años recibió el alta médica tras un trasplante de corazón.
- Rehabilitación: continuará su recuperación de forma ambulatoria en Buenos Aires, con controles médicos.
- Historia de lucha: superó una afección cardíaca severa y la espera de un órgano compatible, un proceso que incluyó campañas de concientización sobre donación.