La niña mendocina que recibió un trasplante de corazón fue dada de alta y se rehabilitará en Buenos Aires

"Esta etapa también es una conquista de ustedes”, expresaron quienes manejan la cuenta "todosxemi". Redes sociales

Una nueva etapa para Emilia después del trasplante

"Después de tantos días, emociones, desafíos y enormes avances, llegó una noticia que nos llena de felicidad: Emi recibió el alta hospitalaria”, expresaron desde la cuenta que acompañó el proceso de la niña y su familia.

Ahora Emilia continuará su recuperación de manera ambulatoria en Buenos Aires, con controles médicos y acompañada por sus padres. El objetivo es que pueda seguir avanzando favorablemente antes de planificar su regreso definitivo a Mendoza.

Cada paso que dio Emi fue enorme, y hoy poder verlo dejar el hospital es una alegría inmensa Cada paso que dio Emi fue enorme, y hoy poder verlo dejar el hospital es una alegría inmensa

señalaron en la publicación. Y resumieron el momento con una frase que marca el comienzo de esta nueva etapa: “El camino continúa, pero este alta es una conquista gigante”.

Emilia ama el deporte.

El acompañamiento de sus padres durante todo el proceso

La familia también dedicó parte de la publicación a los padres de Emilia, quienes permanecieron junto a ella durante los meses de internación, la espera por un órgano compatible y el posterior proceso de recuperación.

Sus papás fueron abrazo, fuerza, paciencia y compañía en cada momento de este camino Sus papás fueron abrazo, fuerza, paciencia y compañía en cada momento de este camino

La publicación recordó especialmente los días más difíciles, la incertidumbre de la espera y también los pequeños avances que fueron marcando la evolución de la niña.

“Esta etapa también es una conquista de ustedes”, expresaron, antes de cerrar con un deseo para la familia: "Que nunca falten las fuerzas para seguir caminando en familia”.

La historia de Emilia y la espera por un corazón

Emilia jugaba al básquet desde los 7 años en Andes Talleres de Godoy Cruz. A comienzos de este año comenzó a presentar un cansancio inusual, anemia, pérdida de peso y dificultades para sostener la actividad física que hasta entonces realizaba con normalidad.

Los estudios médicos determinaron que padecía una afección cardíaca severa. Debido a la gravedad de su cuadro, fue incorporada a la lista de espera del Incucai en estado de emergencia nacional y trasladada al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Durante los meses de espera, su familia, el club y la comunidad mendocina impulsaron distintas campañas para visibilizar su situación y concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.

Finalmente, en septiembre apareció el corazón compatible que Emilia necesitaba. El 26 de septiembre fue sometida al trasplante cardíaco y comenzó entonces otra etapa, marcada por la recuperación y el seguimiento médico.

Ahora, con el alta hospitalaria, Emilia deja atrás una de las etapas más difíciles de su historia. La recuperación continúa, pero esta vez desde afuera del hospital y junto a su familia.