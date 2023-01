La mendocina Elina Fernández y el empresario Eduardo Costantini anunciaron que serán padres

"¡¡¡MUY FELIZ 2023!!! @eduardocostantini", escribió junto a emojis de estrellas, corazones, arco iris, bebés y globos entre otros.

La modelo se casó con el empresario inmobiliario, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en febrero del 2020, en una fiesta que se hizo en el Hotel Alvear de Recoleta para 50 exclusivos invitados. Costantini es economista de profesión y se convirtió con los años en uno de los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la Argentina, creador entre otros grandes proyectos, de la zona de Nordelta.

Elina Fernandez poste embarazo Eduardo Constantitni Instagram.PNG El posteo de Elina Fernández junto a su esposo Eduardo Constantini.

En la imagen de su publicación en Instagram se puede ver su incipiente pancita de embarazada, por ahora no se sabe de cuántas semanas está la modelo mendocina.

►TE PUEDE INTERESAR: Ricky Martin regresa a Mendoza después de siete años con un concierto único de versiones sinfónicas

Obviamente, que los amigos y seguidores de la pareja no tardaron en felicitarlos por la buena nueva.

Elina-Fernadnez-embarzada-y-Eduardo-Costantini1.jpg La foto de Elina y Eduardo con la que decidieron dar a conocer la noticia.

Elina Fernández Fantacci había expresado sus ganas de ser madre

La mendocina, de no hablar mucho en las redes, dialogó hace un par de años en el programa "El after de la previa" con Celeste Muriega y Tucho que sale por Urbanaba y se refirió a la maternidad.

►TE PUEDE INTERESAR: Habrá dos ferias de Reyes en Ciudad con productos mendocinos y a precios accesibles

"¿Te gustaría ser madre?", preguntó Celeste en la entrevista, y Elina no evitó la consulta: "No sabemos, no voy a decir que no lo hablamos porque sería mentira. A esta altura de la pareja no puedo decir que no se tocó el tema. Se tocó mil veces. Pero no lo sabemos, no es nuestra prioridad ahora, y siempre decimos que si pasa, si Dios quiere eso, que lo decida él. Nos entregamos a él, si tiene que pasar que pase, que lo decida él".

Eduardo Constantini Elina Fernández6 Elina Fernández Fantacci y Eduardo Costantini sellaron su amor y se casaron ante sus íntimos en febrero del 2020.

Y agregó: "Tener un hijo debe ser lo más lindo del mundo. Si yo me muero con mi perro, imaginate con un hijo. No sabemos cuándo eso va a pasar, si pasa sería divino y si no pasa bueno. Él es muy buen padre, así que tendría a alguien que también me ayude a cambiar pañales y criarlo".

Insistente, Muriega agregó: "¡Eso significa que están en la búsqueda!". Y la esposa de Costantini amplió al respecto: "No hemos dicho que queremos ser padres en dos meses. Nos entregamos a Dios".