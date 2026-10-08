La mejor manera para afilar un cuchillo que ya no corta y trae dolores de cabeza

Afilar un cuchillo con un truco casero

El truco de la taza de cerámica: la clave de este truco casero reside en la base de las tazas de loza o cerámica.

Si uno mira en la parte inferior de cualquier taza convencional, podrá ver un anillo circular rugoso y sin esmaltar. Ese borde áspero está compuesto de cerámica porosa de alta dureza, un material con propiedades abrasivas idénticas a las de las piedras de afilar comerciales.

Al deslizar la hoja metálica del cuchillo sobre esa superficie con el ángulo correcto, se logra desgastar levemente el metal y alinear el borde de la hoja, devolviéndole la precisión de corte de forma inmediata.

El paso a paso para afilar tu cuchillo en casa

Para aplicar este truco casero de manera segura y lograr resultados de nivel profesional, solo tenés que seguir estas breves indicaciones: