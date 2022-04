La madre de Abigail Carniel aseguró que todavía mantiene esperanzas "que un día vuelva a casa"

abigail carniel 1 año.jpg A un año de su desaparición, la familia de Abigail Carniel continúa el reclamo de Justicia.

Verónica aún no puede creer que ya se cumplió un año de la última vez que vio a su hija, a quien en reiteradas oportunidades le enseñaba que tuviera cuidado en la calle, que era muy peligroso y que no se metiera en lugares donde podían hacerle daño.

El fiscal de Homicidios Carlos Torres lleva la causa adelante. Tiene tres imputados, pero están en libertad por falta de mérito para mantenerlos con prisión preventiva. Solo uno de ellos Matías Fido Díaz, sigue preso por una causa de la Justicia Federal por lavado de dinero y narcotráfico.

abigail carniel Matías Fido Díaz, Martín Chupetín Márquez y Vicente Tito Chumacero.jpg Los tres imputados por el femicidio de Abigail Carniel están en libertad por esta causa.

Los otros dos, Martín Chupetín Márquez y Vicente Tito Chumacero, no dejaron nunca de estar en la mira de los pesquisas, pero no hay pruebas contundentes sobre ellos.

Recompensa para encontrar Abigail Carniel

El 25 de marzo pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó el ofrecimiento de recompensa para encontrar a la adolescente a $2.000.000.

Según indicaron en la publicación realizada en el Boletín Oficial, fue a raíz de un pedido que hizo el fiscal Carlos Torres.

abigail carniel recompensa.png

Además, en Mendoza, sigue vigente la recompensa por $550.000, para quien aporte datos certeros que ayuden a encontrar a Abigail y atrapar a los culpables para que sean juzgados.

A un año del caso, los investigadores esperan que alguien aporte los datos necesarios para esclarecer el hecho, y creen que el dinero les puede dar esa posibilidad que buscan.

El dolor y el día a día de la madre de Abigail Carniel

- ¿Todavía crees que puede estar viva?

- Nunca encontraron nada de ella. Tengo la esperanza que pueda estar viva, tengo la esperanza que un día pueda volver a casa. Lamentablemente me dijeron que no, que la mataron, pero lo último que se pierde es la esperanza. Quiero pensar que mañana me van a golpear la puerta y va a ser ella, y va a estar conmigo otra vez.

abigail carniel y veronica carniel.jpg Abigail Carniel junto a su madre Verónica, quien no dejó de buscarla un solo día desde abril del 2021, cuando la joven de 18 años.

"Con la marcha pedimos la aparición de Abigail, que la busquen de una vez por todas, que hagan su trabajo, que los responsables queden presos, que pasado mañana no queden libres y Abigail sin justicia. Abigail nunca fue buscada, fue todo por escuchas, no hicieron un trabajo serio, no se llevaron cosas para analizar, no se hicieron allanamiento en otros lados. Es todo muy raro, muy oscuro", manifestó Verónica a Diario UNO.

E insistió: "No hay indicios de nada y todo da qué pensar. Los jueces que revocaron la prisión preventiva a los tres sospechosos teniendo escuchas y testigos te da qué pensar. Hay mucha plata en juego y hay mucha gente poderosa que no quiere caer, entonces van a entorpecer todo".

- ¿Tenías temor que le pasara algo a tu hija?

- Yo siempre le decía a ella cuando pasaba algo, de alguna chica que mataban en Buenos Aires y salía por la tele, que tuviera cuidado, le decía 'por favor Abi, tené cuidado, mirá lo que pasa en la calle'. Siempre fueron mis palabras, nunca pensé que podía pasarle a mi hija, pero el temor de una madre lo tiene cuando su hijo sale a la calle. Y siempre se lo dije a Abi que tuviera cuidado, que no se metiera en barrios peligrosos.

Marcha por Abigail Carniel (7).jpg Verónica y su familia no dejaron de reclamarle al Estado por Abigail Carniel. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Además de Abigail, Verónica Carniel tiene tres hijos más de 9, 11 y 13 años, a quienes la desaparición de su hermana los afectó mucho, y necesitaron apoyo psicológico, ya que la desaparición de Abi le cambió la vida a toda la familia.

- ¿Y cómo lo vivís ahora con tus hijos?

- Ahora el miedo es peor que antes, en cada detalle me fijo en mis hijos en mi soibrina, en tener más cautela, más cuidado.

- ¿Qué le pedís a las personas que sepan qué pasó con Abigail?

- Que se pongan en mi lugar de madre, o en el lugar de padre, hermano. Que nos ayuden, que nos digan dónde encontrarla o que me digan si está viva, que se la llevaron a tal lado. Quiero saber qué paso con Abigail y encontrarla. Es lamentable que ya hace 1 año esto siga así. A mi no me importa la persona que quiera decir lo que sabe, solo me importa dónde está mi hija y qué le pasó. Que me llamen anónimamente, que se quieran encontrar conmigo para decirme, pero les pido que no jueguen conmigo.

- ¿Recibiste llamadas?

- Un montón de llamadas, pero me piden plata. 'Yo puedo contar algo, pero si antes me das plata', y yo no tengo nada. Creen que la plata de la recompensa la tengo yo, y yo les digo que eso es del Estado, que si quieren la plata tienen que ir a la justicia. Y piensan que con mentiras le van a dar plata y no es así.

La mujer agregó: "Está la recompensa de $2.550.000, se les garantiza que se resguarda la identidad, eso no se va a divulgar. O una llamada anónima, que nos digan dónde puede estar, dónde podemos ir. Si saben algo que nos ayuden. Apelo al corazón de la sociedad que nos ayuden".