La Justicia investiga a un grupo de alumnos por la difusión de un video íntimo de una profesora

La Justicia Penal de Menores investiga a un grupo de alumnos de la escuela técnica 4-120 General José de San Martín -de la comuna homónima- que presuntamente difundió un video e imágenes íntimas de una profesora, que uno de los estudiantes habría sacado del correo electrónico de la docente. Tras la denuncia la DGE intervino con un equipo de psicólogos.
Según la denuncia el caso ocurrió el miércoles cuando la docente habría dejado abierto su correo electrónico en una computadora de la sala de informática, que había usado en una jornada institucional. Al parecer uno de sus alumnos accedió a su drive y allí habría encontrado un video y una serie de imágenes íntimas que primero descargó y que luego habría compartido por Whatsapp.
Al parecer las autoridades del colegio supieron de lo que ocurría cuando otro alumno avisó que varios de sus compañeros tenían esas imágenes y que ya corrían por las redes sociales. Más tarde trascendió la versión de que habrían sido 3 jóvenes quienes se dedicaron a viralizar las imágenes que incluso ya habían llegado a alumnos de otros colegios.
Más tarde la docente afectada habría hecho la denuncia policial del caso.
Eso derivó en que la fiscal penal de Menores, Griselda Digier tomara intervención en el caso, mientras que se ordenó un peritaje en la computadora que usó la docente en esa actividad institucional.
La DGE intervino con psicólogos al colegio en el que se difundió el video
Mientras la Justicia busca reconstruir el camino de la circulación de ese video e imágenes íntimas de la docente que generó la denuncia, el colegio llamó a una urgente reunión de padres de los chicos involucrados y se activó el protocolo de ciberdelitos.
Por ese protocolo, la DGE intervino el colegio con psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que dependen de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) con acciones de concientización.
También se asistió a la preceptora de ese grupo de alumnos involucrados.
El caso reactivó la situación que se dio hace mas de 2 meses con el vicedirector del colegio Martín Zapata de la UNCuyo, que por error reprodujo, en medio de una clase y ante sus alumnos, una serie de imágenes de contenido sexual de una ex profesora de la institución.
En ese caso la difusión fue por error y ante la exposición de las imágenes, los mismos alumnos realizaron una sentada y reclamaron por sanciones para con ese docente. Hoy a dos meses del hecho, la causa está en manos del sumariante que eligió la UNCuyo para investigar cómo ocurrió todo y qué nivel de responsabilidad le cabe al vicedirector.
En pocas palabras
- Justicia investiga: a alumnos por difundir video íntimo de una profesora de la escuela técnica N° 4-120.
- Acceso a datos: un alumno habría extraído las imágenes del correo electrónico de la docente.
- Intervención oficial: la DGE desplegó un equipo de psicólogos en el colegio y activó protocolo de ciberdelitos.