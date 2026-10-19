La Justicia investiga a un grupo de alumnos por la difusión de un video íntimo de una profesora

Los investigadores del caso intentan corroborar si la difusión de esas imágenes íntimas de la docente de San Martín se inició luego de que un alumno accediera a su correo electrónico.

Más tarde la docente afectada habría hecho la denuncia policial del caso.

Eso derivó en que la fiscal penal de Menores, Griselda Digier tomara intervención en el caso, mientras que se ordenó un peritaje en la computadora que usó la docente en esa actividad institucional.

La DGE intervino con psicólogos al colegio en el que se difundió el video

Mientras la Justicia busca reconstruir el camino de la circulación de ese video e imágenes íntimas de la docente que generó la denuncia, el colegio llamó a una urgente reunión de padres de los chicos involucrados y se activó el protocolo de ciberdelitos.

Por ese protocolo, la DGE intervino el colegio con psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que dependen de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) con acciones de concientización.

También se asistió a la preceptora de ese grupo de alumnos involucrados.

El caso reactivó la situación que se dio hace mas de 2 meses con el vicedirector del colegio Martín Zapata de la UNCuyo, que por error reprodujo, en medio de una clase y ante sus alumnos, una serie de imágenes de contenido sexual de una ex profesora de la institución.

En ese caso la difusión fue por error y ante la exposición de las imágenes, los mismos alumnos realizaron una sentada y reclamaron por sanciones para con ese docente. Hoy a dos meses del hecho, la causa está en manos del sumariante que eligió la UNCuyo para investigar cómo ocurrió todo y qué nivel de responsabilidad le cabe al vicedirector.