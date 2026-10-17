La importancia de blindar las contraseñas de wifi en el hogar

Cuando una red carece de protección adecuada o utiliza claves predeterminadas de fábrica, los programas automatizados de intrusión pueden descifrar los accesos en pocos minutos, comprometiendo los datos personales y bancarios de los dispositivos conectados.

Aplicar estos hábitos en la administración del módem es fundamental para blindar la red wifi y navegar con tranquilidad en el hogar.

Las 3 reglas de la UFECI para las contraseñas de wifi de tu hogar

Para construir un patrón impenetrable frente a softwares maliciosos y ataques por fuerza bruta, la fiscalía recomienda aplicar estas tres pautas de seguridad informática: