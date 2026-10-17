La importancia de blindar las contraseñas de wifi en el hogar

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) remarca la importancia de actualizar periódicamente las contraseñas del router para mantener seguro el hogar y proteger la red wifi familiar. En el marco de las recomendaciones preventivas el organismo especializado establece que claves complejas en la red inalámbrica de la vivienda es la primera línea de defensa para prevenir accesos no autorizados.
Cuando una red carece de protección adecuada o utiliza claves predeterminadas de fábrica, los programas automatizados de intrusión pueden descifrar los accesos en pocos minutos, comprometiendo los datos personales y bancarios de los dispositivos conectados.
Las 3 reglas de la UFECI para las contraseñas de wifi de tu hogar
Para construir un patrón impenetrable frente a softwares maliciosos y ataques por fuerza bruta, la fiscalía recomienda aplicar estas tres pautas de seguridad informática:
- Extensión mínima de 12 a 15 caracteres: la longitud es la variable más crítica. Una clave extensa aumenta exponencialmente las combinaciones posibles, haciendo que los programas de descifrado tarden años en romper las contraseñas de tu wifi.
- Combinación alfanumérica y caracteres especiales: utilizar de forma intercalada mayúsculas, minúsculas, números y símbolos (como #, $, % o &). Se debe evitar el uso de nombres propios, fechas de cumpleaños o palabras del diccionario.
- Formato de frase de paso (Passphrase): crear contraseñas combinando palabras inconexas entre sí (por ejemplo, Gato#Volador*Azul2026!). Este método resulta fácil de recordar en el hogar pero extremadamente difícil de adivinar para un sistema automatizado.
Cómo mantener protegida la red wifi del hogar
Además de armar contraseñas robustas, la UFECI aconseja modificarlas al menos dos veces al año y desactivar la función WPS (Wi-Fi Protected Setup) del router, ya que esta herramienta puede presentar fallas de seguridad.
Aplicar estos hábitos en la administración del módem es fundamental para blindar la red wifi y navegar con tranquilidad en el hogar.
En pocas palabras
- UFECI recomienda: usar contraseñas de wifi complejas para proteger el hogar.
- Reglas de seguridad: claves de 12-15 caracteres, alfanuméricas con símbolos.
- Recomendaciones extra: cambiar contraseñas semestralmente y desactivar WPS.