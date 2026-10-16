Cómo crear una red Wi-Fi de invitados para proteger la ciberseguridad de tu hogar

La importancia de aislar tu red WiFi por ciberseguridad

Si un Smart TV o un foco inteligente sufre una vulnerabilidad de software, un atacante podría desplazarse de forma lateral a través de la conexión WiFi hasta acceder a teléfonos móviles o archivos bancarios almacenados en otros equipos de la casa.

Para neutralizar esta amenaza, los especialistas recomiendan dividir el tráfico de la vivienda mediante una red secundaria de invitados, creando una barrera digital de contención de forma sencilla.