En la era del hogar hiperconectado, compartir la misma contraseña de la red principal con visitas o conectar electrodomésticos inteligentes en el mismo canal que las computadoras personales representa un riesgo latente de ciberseguridad. Aislar dispositivos inteligentes y visitas previene ciberataques en el hogar.
Cómo crear una red Wi-Fi de invitados para proteger la ciberseguridad de tu hogar
Aislar dispositivos inteligentes y visitas previene ciberataques. La guía paso a paso para configurar tu router y cuidar la ciberseguridad en el hogar
La importancia de aislar tu red WiFi por ciberseguridad
Si un Smart TV o un foco inteligente sufre una vulnerabilidad de software, un atacante podría desplazarse de forma lateral a través de la conexión WiFi hasta acceder a teléfonos móviles o archivos bancarios almacenados en otros equipos de la casa.
Para neutralizar esta amenaza, los especialistas recomiendan dividir el tráfico de la vivienda mediante una red secundaria de invitados, creando una barrera digital de contención de forma sencilla.
Guía paso a paso para configurar la red WiFi de invitados en el hogar
Implementar esta función disponible en la mayoría de los modems y routers modernos refuerza la ciberseguridad doméstica en pocos minutos:
- Acceder al panel de administración del router: abrir el navegador web desde una computadora o teléfono conectado a la red y escribir la dirección IP del equipo (habitualmente 192.168.1.1 o 192.168.0.1).
- Iniciar sesión con las credenciales del módem: ingresar el usuario y contraseña de administrador (ubicados por lo general en una etiqueta pegada en la parte inferior del dispositivo).
- Buscar la sección "Red de Invitados" o "Guest Network": en el menú de configuración de WiFi, ubicar la pestaña de redes adicionales o secundarias.
- Habilitar y renombrar la red: activar la opción y asignarle un nombre (SSID) reconocible, como "Hogar_Invitados", evitando usar el mismo nombre de la conexión principal.
- Establecer una contraseña segura con cifrado WPA2/WPA3: definir una clave alfanumérica única para la red secundaria sin repetir la contraseña principal del hogar.
- Desactivar el acceso a la red local (Isolation): asegurarse de marcar la casilla de "Aislamiento de AP" o "Guest Isolation" para impedir que quienes se conecten a esta WiFi puedan comunicarse con las computadoras principales o impresoras de la casa.
El impacto de segmentar la red en la ciberseguridad cotidiana
Una vez activa la red de invitados, podés migrar allí todos los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) y brindar ese acceso a quienes visiten tu casa.
De esta manera, garantizás que la WiFi principal quede reservada únicamente para operaciones sensibles, protegiendo la privacidad y la ciberseguridad de todos los integrantes del hogar.
En pocas palabras
- Red de invitados: aislar dispositivos inteligentes y visitas previene ciberataques en el hogar.
- Configuración de router: se recomienda crear una red Wi-Fi secundaria para visitas y dispositivos IoT.
- Protección activa: segmentar la red principal garantiza la privacidad y ciberseguridad doméstica.