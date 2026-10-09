Envolver el DNI en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La recomendación parece salida de una película de conspiraciones, pero llama la atención de miles de usuarios: envolver el DNI y las tarjetas bancarias en papel aluminio. Lejos de tratarse de una broma digital, detrás de este método casero existe una explicación técnica vinculada al resguardo de la identidad y la prevención de fraudes informáticos.
Con la masificación de los documentos provistos de chips inalámbricos, la preocupación por la seguridad de los datos personales escaló a nuevos niveles. ¿Qué hay de cierto en esta tendencia con el papel aluminio?
El peligro invisible: cómo operan los lectores de proximidad
Los documentos de identidad modernos y las tarjetas de crédito incorporan tecnologías de identificación por radiofrecuencia (RFID) y comunicación de campo cercano (NFC).
Estas herramientas permiten que los chips intercambien información a corta distancia con terminales de lectura de manera rápida y sin contacto físico.
Sin embargo, esta comodidad también abrió la puerta a nuevas modalidades delictivas conocidas como skimming digital o lectura furtiva.
A través de dispositivos portátiles disimulados, personas malintencionadas pueden intentar captar de forma inalámbrica la información contenida en los plásticos de las personas que transitan por espacios aglomerados, como colectivos, terminales o calles muy concurridas, sin que la víctima siquiera lo note.
Por qué funciona el truco del papel aluminio
Aquí es donde entra en juego el papel metalizado que todos tenemos en la cocina. Desde el punto de vista de la física, el aluminio actúa como un material conductor capaz de generar lo que se conoce como una "Jaula de Faraday".
Cuando el DNI queda completamente envuelto en este material, se bloquea por completo la entrada y salida de ondas electromagnéticas. El campo eléctrico en el interior se anula, impidiendo de forma categórica que cualquier antena o escáner externo logre establecer comunicación con el chip del documento.
De este modo, el papel aluminio funciona como una barrera de contención rudimentaria, económica y altamente efectiva para blindar la información personal ante potenciales ataques de lectura inalámbrica.
En pocas palabras
- Papel aluminio: envolver el DNI y tarjetas en papel aluminio bloquea señales electromagnéticas.
- Fraude digital: protege contra el skimming y la lectura no autorizada de datos RFID/NFC.
- Seguridad casera: actúa como una Jaula de Faraday rudimentaria para resguardar la información personal.