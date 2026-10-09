Envolver el DNI en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Estas herramientas permiten que los chips intercambien información a corta distancia con terminales de lectura de manera rápida y sin contacto físico.

Sin embargo, esta comodidad también abrió la puerta a nuevas modalidades delictivas conocidas como skimming digital o lectura furtiva.

Este truco casero también puede funcionar en tu pasaporte.

A través de dispositivos portátiles disimulados, personas malintencionadas pueden intentar captar de forma inalámbrica la información contenida en los plásticos de las personas que transitan por espacios aglomerados, como colectivos, terminales o calles muy concurridas, sin que la víctima siquiera lo note.

Por qué funciona el truco del papel aluminio

Aquí es donde entra en juego el papel metalizado que todos tenemos en la cocina. Desde el punto de vista de la física, el aluminio actúa como un material conductor capaz de generar lo que se conoce como una "Jaula de Faraday".

Cuando el DNI queda completamente envuelto en este material, se bloquea por completo la entrada y salida de ondas electromagnéticas. El campo eléctrico en el interior se anula, impidiendo de forma categórica que cualquier antena o escáner externo logre establecer comunicación con el chip del documento.

De este modo, el papel aluminio funciona como una barrera de contención rudimentaria, económica y altamente efectiva para blindar la información personal ante potenciales ataques de lectura inalámbrica.