La importancia de la ciberseguridad en el hogar ante nuevas amenazas

Implementar pautas básicas de protección en el hogar resulta fundamental para blindar el router y cada pantalla conectada a internet frente a posibles intromisiones.

Implementar pautas básicas de protección en el hogar resulta fundamental para la ciberseguridad.

Las 3 medidas esenciales de ciberseguridad para tu hogar

Para evitar que los equipos de uso cotidiano queden expuestos a fallas o accesos no autorizados por parte de herramientas de inteligencia artificial, es necesario aplicar estas tres configuraciones indispensables: