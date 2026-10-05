La historia del curioso pueblo de montaña en el que solo viven dos personas: Betty y Tito

Nunca está de más remarcar que Jujuy cuenta con paisajes tan maravillosos como fantásticos, elegidos por los visitantes del mundo año tras año. Sitios como la Quebrada de Humahuaca y el Cerro de los Siete Colores son algunos de los puntos más concurridos del norte argentino. Pero, además, cuenta con un pueblo que guarda una historia digna de ser destacada.
Nos referimos precisamente a Alto Calilegua, inserto en las Yungas jujeñas. A 3000 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo ofrece una particularidad que lo hace muy, pero muy especial. Es que allí solo viven dos personas: Betty y Tito.
El matrimonio que componen Betty y Tito es el único que puede recibirte en el pueblo si te animás a transitar una extensa caminata en medio de la naturaleza viva.
Para tomar dimensión de lo que estamos describiendo hay que destacar algo clave: el pueblo Alto Calilegua está construido sobre una impresionante pradera de altura y rodeada por las montañas de las Yungas más nubes bajas que le dan al escenario un marco de película, con el Cerro Hermoso ahí nomás.
El pueblo Alto Calilegua en Jujuy: cómo llegar
Atención viajeros que llegaron a este párrafo de la nota. Va un dato importante: no es fácil arribar al pueblo. Hay que salir desde San Francisco, una localidad a 1500 metros sobre el nivel del mar. Luego encarar un sendero de montaña a pie o también a caballo, y darle firme para adelante durante 18 kilómetros, lo que supone unas cuantas horas de viaje. Y algo más a tener en cuenta: es recomendable ir con un guía que conozca bien la zona para evitar contratiempos.
Pero, ¿por qué solo dos personas viven en un pueblo que perfectamente podría ser el hogar de cientos de personas? La conectividad, la distancia, los servicios y la necesidad de alternativas de trabajo obligaron a muchos habitantes a armar las valijas. Y solo dos decidieron bancar y seguir la vida allí: Betty y Tito, quienes te reciben con unos mates y pan casero.
Precisamente, y hablando de casas, existen unas 25 construidas con adobe. Y claro, están abandonadas en plena montaña.
Pero otros edificios existen en el lugar y permanecen allí como parte de la escenografía natural:
- Escuela
- Sala médica
- Iglesia
- Molino comunitario
Oportuno es tener en cuenta que este no es un centro turístico como los que muchos esperan. Acá carecen los servicios básicos y no hay negocios. Entonces es claro que hay que prepararse con todo lo necesario para estar en comodidad.
En pocas palabras
- Alto Calilegua: el único pueblo de montaña en Jujuy habitado por solo dos personas: Betty y Tito.
- Belleza natural: paisajes de Yungas, praderas de altura y nubes bajas lo convierten en un escenario de película.
- Acceso y estilo de vida: requiere una caminata de 18 km desde San Francisco, con servicios básicos y sin conectividad.