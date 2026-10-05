La historia del curioso pueblo de montaña en el que solo viven dos personas: Betty y Tito

A pie o a caballo, y siempre en compañía, podés llegar al pueblo de Jujuy que es noticia a nivel internacional. Imagen ilustrativa.

Para tomar dimensión de lo que estamos describiendo hay que destacar algo clave: el pueblo Alto Calilegua está construido sobre una impresionante pradera de altura y rodeada por las montañas de las Yungas más nubes bajas que le dan al escenario un marco de película, con el Cerro Hermoso ahí nomás.

El pueblo Alto Calilegua en Jujuy: cómo llegar

Atención viajeros que llegaron a este párrafo de la nota. Va un dato importante: no es fácil arribar al pueblo. Hay que salir desde San Francisco, una localidad a 1500 metros sobre el nivel del mar. Luego encarar un sendero de montaña a pie o también a caballo, y darle firme para adelante durante 18 kilómetros, lo que supone unas cuantas horas de viaje. Y algo más a tener en cuenta: es recomendable ir con un guía que conozca bien la zona para evitar contratiempos.

Pero, ¿por qué solo dos personas viven en un pueblo que perfectamente podría ser el hogar de cientos de personas? La conectividad, la distancia, los servicios y la necesidad de alternativas de trabajo obligaron a muchos habitantes a armar las valijas. Y solo dos decidieron bancar y seguir la vida allí: Betty y Tito, quienes te reciben con unos mates y pan casero.

Precisamente, y hablando de casas, existen unas 25 construidas con adobe. Y claro, están abandonadas en plena montaña.

Pero otros edificios existen en el lugar y permanecen allí como parte de la escenografía natural:

Escuela

Sala médica

Iglesia

Molino comunitario

Oportuno es tener en cuenta que este no es un centro turístico como los que muchos esperan. Acá carecen los servicios básicos y no hay negocios. Entonces es claro que hay que prepararse con todo lo necesario para estar en comodidad.