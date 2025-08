La fruta de América Latina que sabe a crema de chocolate: es súper saludable y con gusto a caramelo

Originaria de México, solo se encuentra en ese país y en algunos lugares de América central. Además de su delicioso sabor, esta fruta es rica en vitaminas C, E y riboflavina, así como en minerales como calcio, fósforo y hierro, y contiene un alto porcentaje de fibra. Extractos de pulpa y cáscara han sido utilizadas en la medicina tradicional como laxantes suaves y diuréticos, así como para combatir el insomnio.

Zapote negro (1)

La fruta de América Latina que es un manjar

El zapote negro no posee un cultivo extenso en América Latina, esta fruta prefiere climas húmedos y cálidos. Cuando está inmaduro posee un sabor amargo, por eso esta fruta debe consumirse en su etapa más madura. El CIAD indica que estudios in vitro e in vivo han demostrado que, la pulpa y la cáscara del zapote negro tienen actividad hipoglucemiante, lo que puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre y los triacilglicéridos.

Según el Gobierno de México otras variedades de esta fruta son: