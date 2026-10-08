La frase de Pedro Sánchez tras la muerte de Maricarmen, el símbolo de la crisis de vivienda en España

A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz".

Maricarmen Abascal murió a los 87 años luego de un estresante desalojo de la vivienda que habitó toda una vida. Foto: archivo.

El impacto de Maricarmen Abascal y las repercusiones políticas en España

Maricarmen murió en un centro hospitalario de Madrid, donde había sido ingresada de urgencia tras ser desalojada el pasado 23 de septiembre de su departamento en el tradicional barrio madrileño de Retiro, luego de no poder afrontar el pago del alquiler.