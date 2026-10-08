La frase de Pedro Sánchez tras la muerte de Maricarmen, el símbolo de la crisis de vivienda en España

El fallecimiento de Maricarmen Abascal continúa generando una profunda conmoción en el arco político y social de España. Ante la triste noticia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció públicamente este miércoles para manifestar su dolor por la partida de la jubilada de 87 años, cuyo desalojo se convirtió en el emblema indiscutido de la severa crisis de vivienda que atraviesa el país europeo.
A través de un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: "Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo a todos quienes sienten esta pérdida como propia. Descanse en paz".
El impacto de Maricarmen Abascal y las repercusiones políticas en España
Maricarmen murió en un centro hospitalario de Madrid, donde había sido ingresada de urgencia tras ser desalojada el pasado 23 de septiembre de su departamento en el tradicional barrio madrileño de Retiro, luego de no poder afrontar el pago del alquiler.
Aquel procedimiento judicial, ejecutado tras haber habitado el inmueble durante más de medio siglo, desató una ola de indignación ciudadana, masivas protestas callejeras y acampes en las principales ciudades españolas, un escenario de alta tensión que terminó forzando el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Pese a la masiva movilización popular, el desenlace estuvo lejos de ser el esperado. Aunque la presión social logró que el fondo inmobiliario responsable de la expulsión diera marcha atrás tras un acuerdo alcanzado con las instituciones, la solución llegó demasiado tarde y la mujer no pudo concretar su anhelado regreso al hogar que cuidó durante décadas.
En pocas palabras
- Pedro Sánchez: lamentó la muerte de Maricarmen Abascal, emblema de la crisis de vivienda en España.
- Crisis de Vivienda: el desalojo de Abascal de su hogar de 50 años generó indignación y protestas.
- Repercusiones: el caso forzó el adelanto de elecciones generales en España.