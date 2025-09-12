Inicio Sociedad Frase
Filosofía

La frase de la filosofía de Kant que es necesaria para avanzar en la vida: ¿Qué significa "Sapiens commutare"?

Kant padre de la filosofía moderna, con su frase “Sapiens commutare potest, stultus numquam” nos hace reflexionar sobre lo que significa ser alguien sabio

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La explicación de la frase “Sapiens commutare potest

La explicación de la frase “Sapiens commutare potest, stultus numquam”

Esta frase de la filosofía no es solo un juego de palabras elegante en latín: es un llamado a la humildad intelectual y a la reflexión. En un mundo donde tantas discusiones terminan en frustración, donde nos aferramos a “tener la razón” como si fuera un trofeo Kant nos recuerda que la verdadera inteligencia se demuestra en la capacidad de revisar nuestras creencias y ajustarlas.

Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la historia, nos dejó una frase que sigue resonando hoy: “Sapiens commutare potest, stultus numquam”, que se traduce como “El sabio puede cambiar de opinión, el necio, nunca”. Te contamos de que se trata esta filosofía.

Kant

La frase de la filosofía de Kant que es necesaria para avanzar en la vida: ¿Qué significa "Sapiens commutare potest"?

La filosofía de Kant nos enseña que esta rigidez no solo empobrece nuestra mente, sino también nuestras relaciones. Discutir con alguien que nunca cede es agotador y desgasta la comunicación. Defender una idea a toda costa nos da la ilusión de control, pero en realidad nos encierra en la prisión del orgullo. Esta frase invita a reconocer que podemos estar equivocados, en cambio, nos abre al diálogo, al entendimiento y a la colaboración.

¿Por qué nos cuesta tanto ceder en una discusión? Nuestra mente se enamora de sus propias ideas. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación: buscamos información que respalde lo que creemos y descartamos todo lo que lo contradice. El problema es que, al hacerlo, cerramos la puerta al aprendizaje y al crecimiento personal.

Según esta frase de la filosofía cambiar de opinión es un acto de libertad: libertad de pensamiento, libertad de ego y libertad para vivir con coherencia y crecimiento. Ser sabio, en palabras de Kant, no significa nunca fallar, sino tener la valentía de aprender y transformarse constantemente.

Kant (2)

Esta frase de la filosofía en la actualidad

El sabio sabe que sus ideas no son verdades absolutas, sino herramientas que pueden perfeccionarse. La ciencia misma funciona bajo esta premisa: teorías que se consideraban correctas se revisan, se corrigen y se amplían. Cambiar de opinión, lejos de ser un signo de debilidad, es un acto de valentía y de madurez: implica reconocer que la vida es compleja, que nuestras experiencias son limitadas y que siempre podemos aprender algo nuevo.

La frase de Kant para crecer intelectualmente se entiende mejor con un ejemplo práctico: imagina una reunión de trabajo en la que tú estás convencido de la mejor estrategia. Otro colega propone un enfoque diferente. El necio se aferra a su idea y provoca tensión; el sabio escucha, evalúa, aprende y, si es necesario, ajusta su plan.

Para esta filosofía ceder en una discusión no significa perder; significa ganar claridad, perspectiva y equilibrio. Aprender a cambiar de opinión nos permite crecer, mejorar nuestra resiliencia emocional y desarrollar empatía hacia quienes piensan diferente.

La victoria según Kant no está en tener siempre la razón, sino en aprender y evolucionar. La verdadera sabiduría consiste en revisar nuestras ideas, reconocer errores y avanzar con humildad. Esto no solo nos hace más inteligentes, sino también más fuertes, más felices y más capaces de construir relaciones sólidas y profundas.

Temas relacionados:

Te puede interesar