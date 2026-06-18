La famosa ciudad de Sudamérica que volvió tras más de 20 años sepultada bajo 10 metros de agua

Todo cambió en noviembre de 1985. Una combinación de intensas lluvias y una fuerte sudestada elevó el nivel del lago hasta superar el sistema de contención que protegía a la ciudad. El agua comenzó a avanzar sobre las calles y, en cuestión de días, obligó a los vecinos a abandonar sus hogares. La inundación continuó creciendo hasta cubrir completamente el pueblo, que terminó sepultado bajo cerca de 10 metros de agua salada.

Ciudad de Villa Epecuén (2)

La ciudad aristocrática que el agua se llevó

Durante más de 20 años, la ciudad de Villa Epecuén permaneció oculta bajo la superficie. Lo que alguna vez fue un próspero destino turístico quedó convertido en un recuerdo para quienes tuvieron que marcharse. Sin embargo, la naturaleza volvió a sorprender. A partir de 2009, una prolongada sequía y el descenso del nivel hídrico permitieron que las ruinas comenzaran a reaparecer lentamente.

Lo que emergió fue un paisaje tan impactante como fascinante. Las construcciones de esta ciudad, cubiertas por una gruesa capa blanca de sal, parecían formar parte de otro mundo. Árboles petrificados, calles vacías y edificios destruidos por el agua y el tiempo crearon una imagen casi apocalíptica que rápidamente despertó el interés de viajeros, fotógrafos y documentalistas de distintas partes del mundo.