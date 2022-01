UALA-oficinas-Argentina2.jpg

Para quienes participen estarán tres semanas aprendiendo iOS con Swift para luego formar parte del equipo. Las capacitaciones comenzarán en marzo y hay tiempo de inscribirse hasta el 21 de enero. Para postularse solamente se necesita contar con 6 meses de experiencia con algún lenguaje de programación y en lo posible estudiar alguna carrera relacionada a Tecnología.

Según detalló la empresa, en esta oportunidad, las 86 vacantes disponibles son principalmente de áreas como Desarrollo y Tecnología, pero también en otras como Legales, Finanzas y Marketing, que abrió posiciones senior para sumarse al liderazgo del equipo.

Durante el 2022 Ualá buscará contratar a 200 profesionales

Esta fintech tiene como objetivo contratar a 700 profesionales durante 2022 para acercar a más personas al sistema financiero, ofreciendo un equipo diverso que permita desarrollar un producto inclusivo y competitivo.

¿Cómo postularse? La empresa gestiona su programa Jedi Academy a través de la siguiente web https://www.comeet.com/jobs/Uala/54.00B.

La firma no quiso detallar los salarios que se ofrecen, pero datos del portal Glasdoor estiman el ingreso del puesto de desarrollador en unos $230.000 mensuales promedio.

Qué es una fintech

Fintech hace referencia a la integración de dos palabras: finanzas y tecnología. Su objetivo es ofrecer soluciones financieras a partir del uso de nuevas tecnologías centradas en el usuario.

Las Fintechs ayudan a brindar servicios a grupos sociales que no tienen acceso a entidades bancarias. Es decir, generan herramientas de inclusión financiera, plataformas educativas y servicios de asesoría para aquellas personas que no poseen o no pueden acceder a una cuenta bancaria y necesitan realizar operaciones económicas.

Qué es un unicornio tecnológico

Se denomina empresas unicornio a aquellas compañías o startups que logran una valorización de unos $1.000 millones de dólares o más durante sus etapas de crecimiento. Esto suele ocurrir antes de un lanzamiento formal a la bolsa de valores.