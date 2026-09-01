La empresa argentina de carne que logró entrar al exigente mercado de Dubái cumpliendo con las normas halal

Para ingresar a Dubái, Bustos y Beltrán tuvo que cumplir con exigencias sanitarias y religiosas específicas. La carne debía contar con certificación halal, que garantiza que la faena se realizó siguiendo las normas islámicas, además de cumplir con controles sanitarios, trazabilidad, etiquetado y mantenimiento de la cadena de frío. Estas condiciones son claves para acceder al mercado de Emiratos Árabes Unidos, donde no alcanza con que la carne sea de calidad.

El frigorífico argentino que llegó a Dubái y recibió un pedido después de su primer envío

Bustos y Beltrán cuenta con una trayectoria de más de 60 años en la industria frigorífica. La compañía comenzó sus actividades en 1964 y actualmente trabaja con faena y procesamiento de animales vacunos y bubalinos, además de producir cortes, productos envasados y otros derivados. Su planta tiene capacidad para faenar alrededor de 700 animales por día, aunque actualmente trabaja con un volumen cercano a los 450 animales diarios y genera unos 300 puestos de trabajo.

El desembarco en Emiratos Árabes Unidos se suma a una estrategia exportadora que la empresa viene desarrollando desde hace años. En 2023, por ejemplo, Bustos y Beltrán recibió una asignación de 200 toneladas de carne para exportar a Estados Unidos, en lo que entonces era considerada una planta nueva dentro de ese esquema. La compañía también comercializa medias reses, cuartos, cortes envasados al vacío, menudencias y otros subproductos bovinos.