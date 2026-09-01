La empresa argentina de carne que logró entrar al exigente mercado de Dubái cumpliendo con las normas halal

El mercado de Dubái, uno de los destinos más competitivos para los alimentos premium, acaba de sumar a un nuevo proveedor de Argentina. La empresa Bustos y Beltrán concretó en 2026 su primer embarque aéreo de carne vacuna halal hacia Emiratos Árabes Unidos.
La operación realizada por la empresa cordobesa tuvo como destino hoteles, restaurantes y empresas de catering de Dubái. Es decir, la carne no fue enviada de Argentina para venderse directamente en supermercados, sino para ser utilizada por establecimientos gastronómicos que buscan cortes de calidad para sus clientes.
De Córdoba a Dubái: la empresa argentina que consiguió vender su carne en un mercado de alta exigencia
La llegada a Dubái tuvo una particularidad. La empresa decidió enviar la carne por avión, una alternativa más costosa que el transporte marítimo, pero que permite reducir los tiempos de traslado y apuntar a productos de mayor valor. El primer cargamento tuvo una respuesta positiva. Según el gerente comercial de la compañía, Marcos Nores, una vez que la mercadería llegó a destino y comenzó a comercializarse, el comprador volvió a realizar un pedido.
Para ingresar a Dubái, Bustos y Beltrán tuvo que cumplir con exigencias sanitarias y religiosas específicas. La carne debía contar con certificación halal, que garantiza que la faena se realizó siguiendo las normas islámicas, además de cumplir con controles sanitarios, trazabilidad, etiquetado y mantenimiento de la cadena de frío. Estas condiciones son claves para acceder al mercado de Emiratos Árabes Unidos, donde no alcanza con que la carne sea de calidad.
El frigorífico argentino que llegó a Dubái y recibió un pedido después de su primer envío
Bustos y Beltrán cuenta con una trayectoria de más de 60 años en la industria frigorífica. La compañía comenzó sus actividades en 1964 y actualmente trabaja con faena y procesamiento de animales vacunos y bubalinos, además de producir cortes, productos envasados y otros derivados. Su planta tiene capacidad para faenar alrededor de 700 animales por día, aunque actualmente trabaja con un volumen cercano a los 450 animales diarios y genera unos 300 puestos de trabajo.
El desembarco en Emiratos Árabes Unidos se suma a una estrategia exportadora que la empresa viene desarrollando desde hace años. En 2023, por ejemplo, Bustos y Beltrán recibió una asignación de 200 toneladas de carne para exportar a Estados Unidos, en lo que entonces era considerada una planta nueva dentro de ese esquema. La compañía también comercializa medias reses, cuartos, cortes envasados al vacío, menudencias y otros subproductos bovinos.
En pocas palabras
- Empresa argentina: Bustos y Beltrán exportó carne vacuna halal a Dubái por avión.
- Exigencias del mercado: Cumplió normativas religiosas y sanitarias específicas para ingresar.
- Repercusión: Tras el primer embarque, el comprador realizó un nuevo pedido de carne.