La DGE mantuvo la cancelación del examen en la escuela de la IV Brigada Aérea y explicó la decisión

"Nosotros entendemos perfectamente a los papás, cualquier cambio que sucede respecto de la expectativa que uno tiene genera angustia, genera dolor y genera preocupación", indicó.

Por qué la DGE decidió suspender el examen

Las autoridades explicaron que la suspensión responde al cumplimiento de la legislación nacional y provincial. "Ese examen de ingreso no era un examen nivelatorio, era un examen excluyente que viola la normativa nacional, que dice que el ingreso al nivel no es eliminatorio, es irrestricto en todos los estudiantes que reúnan las condiciones para ingresar a cada escuela", remarcó la subsecretaria.

Además, señalaron que el convenio que daba un marco especial a la institución venció y no fue renovado, por lo que la escuela debió pasar a regirse plenamente por el sistema provincial. Desde la DGE indicaron que el cambio reciente en la dirección del colegio provocó fallas en la comunicación interna y evitó que se tramitaran las excepciones que se pedían en años anteriores.

La DGE explicó que el examen eliminatorio violaba la norma nacional de ingreso irrestricto y confirmó que venció el convenio con la Fuerza Aérea.

"La normativa está vigente desde abril del 2019. La escuela había ido recibiendo la excepcionalidad y este año no la recibió ni tampoco la pidió. Considero que ha habido una cuestión de comunicación por el cambio de directivos", agregó Ferrari. Asimismo, aclararon que el convenio histórico con la Fuerza Aérea que otorgaba ese marco especial venció y no fue renovado, obligando a encuadrar la institución en el régimen común.

Garantizan el título técnico y la continuidad del colegio

Ante la preocupación de los padres sobre un posible cambio en el plan de estudio o la pérdida de la especialidad, la subsecretaria llevó tranquilidad a la comunidad.

"De ninguna manera está acá en juego ni el plan de estudio, ni el título de los chicos, ni la vigencia de la escuela, ni la cantidad de años, absolutamente nada", afirmó para llevar tranquilidad a las familias.

Ferrari aseguró también que la relación institucional con las fuerzas armadas no corre ningún peligro. "El convenio no está en peligro ni los títulos están en peligro. La escuela va a seguir funcionando en el mismo lugar con este aporte conjunto entre la Fuerza Aérea y la Dirección General de Escuelas", remarcó la subsecretaria.

Autoridades educativas garantizaron que el cambio en el sistema de ingreso no modificará la especialidad técnica ni la titulación del colegio.

Cómo será el nuevo sistema de ingreso y las vacantes

A partir de esta medida, el ingreso se resolverá por las instancias habituales de la provincia. "Entendieron que sus hijos tienen que ir a inscribirse ahora cuando empiece el proceso de inscripción en la escuela, porque hay chicos que son abanderados y escoltas, hermanos o hijos de docentes", explicó Ferrari sobre las prioridades directas.

La DGE confirmó que la escuela tendrá 58 vacantes reales y que los bancos se asignarán por prioridades directas y promedio primario.

Para las vacantes restantes, se utilizará la asignación automática por sistema. "Luego, con todas las vacantes que quedan remanentes se va a lo que es la corrida informática, donde los papás colocan hasta tres opciones y el sistema asigna los bancos según lo que pidió la mamá y el promedio de los chicos", detalló.

Por último, la funcionaria aclaró la cantidad real de lugares disponibles: "Les hemos explicado a los papás que las vacantes son 58, no 50, y que además hay seis vacantes de remanente que se guardan por la posibilidad de que algún estudiante permanezca".

El rechazo de los padres en la Casa de Gobierno

En las puertas de la Casa de Gobierno, familiares, exalumnos y docentes se concentraron para manifestar su descontento con la suspensión de la prueba. Romina, madre de un aspirante, expresó la indignación del grupo tras enterarse de la noticia a solo dos días de la fecha prevista: "Se avisó el día miércoles y el día viernes iban a rendir los chicos. Es una injusticia, la verdad que es una injusticia".

Para las familias, la prueba no era un filtro excluyente sino una instancia indispensable ante la diferencia de nivel con la que egresan los alumnos de la primaria. "No todas las escuelas primarias alcanzan el nivel que tienen que tener. No todos adquieren todos los saberes que se necesitan para el ingreso a una escuela secundaria como esta. No es discriminatorio, al contrario, es nivelatorio", sostuvo Romina en diálogo con radio Nihuil.

Padres, alumnos y docentes se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en rechazo a la cancelación del examen y en defensa de la exigencia académica del colegio.

Además, los manifestantes expresaron su temor de que la eliminación del examen marque el inicio del desmantelamiento de las reglas, la disciplina y la identidad del colegio que funciona dentro del predio militar. "Se empieza por quitar el examen de ingreso y después, ¿qué va a pasar? Van a decir que las normas de convivencia no están bien. Los chicos que entran son conscientes de las normas que hay y las eligen. Es la única escuela en el centro-oeste del país que entrega el título técnico aeronáutico; hay que cuidarla", concluyó.