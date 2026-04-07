La desconocida función que debes activar en tu teléfono con Android para evitar estafas y robo de datos

Hackers y ciberdelincuentes tienen un abanico de técnicas sofisticadas para robar información sensible del teléfono y realizar distintas estafas. Para frenar esto, Android desarrolló una función exclusiva para dispositivos que tengan versiones recientes de su sistema operativo. A continuación sabrás de cuál se trata y cómo activarla en pocos pasos.
Protección avanzada, la herramienta de Android para blindar tu teléfono
En un entorno digital marcado por el aumento del phishing y el malware, la seguridad de nuestros dispositivos móviles se ha vuelto una prioridad absoluta. Para hacer frente a estos riesgos, el Android ha integrado la función Protección avanzada, una de las herramientas más robustas para blindar teléfonos de diversas marcas, como Samsung y Xiaomi.
Esta función no se limita a escanear archivos, ya que actúa como un blindaje estructural del sistema. Su objetivo es reducir drásticamente la superficie de ataque mediante un conjunto de restricciones y controles internos que limitan las acciones más explotadas por los ciberdelincuentes.
Al activarla, el dispositivo adopta políticas de seguridad mucho más rigurosas:
- Bloqueo de orígenes desconocidos: impide la instalación o actualización de aplicaciones que no provengan de tiendas oficiales o fuentes verificadas, bloqueando la vía principal de infección por troyanos.
- Restricción de conexiones USB: limita la transferencia de datos mediante el puerto físico para evitar accesos no autorizados.
- Redes seguras: desconecta automáticamente tecnologías de red obsoletas, como el 2G, que poseen estándares de cifrado débiles y son vulnerables a ataques de interceptación.
Android: cómo activar la función Protección avanzada
Para activar esta herramienta de seguridad deberás dirigirte a Configuración, entrar en el apartado de Seguridad y privacidad y localizar la opción de Protección avanzada. Tras activar el interruptor y confirmar la selección, el sistema aplicará las nuevas reglas de defensa de forma inmediata.
Es fundamental mencionar que, aunque esta herramienta eleva significativamente el nivel de defensa, la eficacia depende también del comportamiento del usuario. Mantener el sistema actualizado con las últimas versiones de Android y descargar aplicaciones exclusivamente de sitios oficiales (evitar APK) sigue siendo la base de un dispositivo blindado ante el potencial ataque de hackers y ciberdelincuentes.