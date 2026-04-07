La desconocida función que debes activar en tu teléfono con Android para evitar estafas y robo de datos

Protección avanzada, la herramienta de Android para blindar tu teléfono

En un entorno digital marcado por el aumento del phishing y el malware, la seguridad de nuestros dispositivos móviles se ha vuelto una prioridad absoluta. Para hacer frente a estos riesgos, el Android ha integrado la función Protección avanzada, una de las herramientas más robustas para blindar teléfonos de diversas marcas, como Samsung y Xiaomi.

Esta función no se limita a escanear archivos, ya que actúa como un blindaje estructural del sistema. Su objetivo es reducir drásticamente la superficie de ataque mediante un conjunto de restricciones y controles internos que limitan las acciones más explotadas por los ciberdelincuentes.