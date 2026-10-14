La ciencia desmiente el mito del cambio semanal de sábanas: la clave está en el lavado

Lo dice la ciencia: lo importante no es cambiar las sábanas por semana, sino cómo se lavan
Durante mucho tiempo, la regla sobre la higiene de cada hogar señalaba que las sábanas debían cambiarse cada siete días. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que el factor decisivo no es la frecuencia con la que se renueva la ropa de cama, sino la temperatura a la que se lava dentro del lavarropas.
La recomendación más común de renovar periódicamente nació como un control para personas alérgicas a los ácaros del polvo, pero en realidad no hay pruebas que demuestren que cambiar la sábana semanalmente en lugar de cada dos semanas aporte beneficios reales.
De hecho, un estudio en 2002 confirmó que los ácaros comunes necesitan temperaturas elevadas para interrumpir su ciclo de vida, entonces el verdadero elemento clave para la higiene está en el termostato de la lavadora.
La efectividad del agua caliente contra los ácaros es determinante:
- Los lavados a 30 °C eliminan el 6,5% de estos microorganismos.
- A 40 °C, la tasa de mortalidad alcanza apenas el 9,6%.
- Los lavados a 60 °C o el uso de ciclos de vapor consiguen eliminar al 100% los ácaros.
Lo que hay que tener en cuenta con los ácaros
Respecto a costumbres habituales, como dejar la cama deshecha al levantarse para airear las sábanas, para la ciencia no es efectivo contra los ácaros porque son muy resistentes y se rehidratan fácilmente con la humedad que el cuerpo produce al dormir. Asimismo, cuando se duerme con mascotas, también existen motivos para incrementar la frecuencia de lavado, manteniendo las altas temperaturas como la mejor herramienta para la desinfección de las sábanas del hogar.
En pocas palabras
- La ciencia desmiente: cambiar las sábanas semanalmente no es clave; la temperatura de lavado sí lo es.
- Ácaros y temperatura: lavar a 60 °C o usar vapor elimina el 100% de los ácaros del polvo.
- Mitad de mito: dejar la cama deshecha no es efectivo contra ácaros; la temperatura del lavado es la solución real.