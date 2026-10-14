La ciencia desmiente el mito del cambio semanal de sábanas: la clave está en el lavado

De hecho, un estudio en 2002 confirmó que los ácaros comunes necesitan temperaturas elevadas para interrumpir su ciclo de vida, entonces el verdadero elemento clave para la higiene está en el termostato de la lavadora.

La efectividad del agua caliente contra los ácaros es determinante:

Más allá de los ácaros en nuestra cama, podemos encontrar también hongos.

Los lavados a 30 °C eliminan el 6,5% de estos microorganismos.

a 30 °C eliminan el 6,5% de estos microorganismos. A 40 °C, la tasa de mortalidad alcanza apenas el 9,6%.

Los lavados a 60 °C o el uso de ciclos de vapor consiguen eliminar al 100% los ácaros.

Lo que hay que tener en cuenta con los ácaros

Respecto a costumbres habituales, como dejar la cama deshecha al levantarse para airear las sábanas, para la ciencia no es efectivo contra los ácaros porque son muy resistentes y se rehidratan fácilmente con la humedad que el cuerpo produce al dormir. Asimismo, cuando se duerme con mascotas, también existen motivos para incrementar la frecuencia de lavado, manteniendo las altas temperaturas como la mejor herramienta para la desinfección de las sábanas del hogar.