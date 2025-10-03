Inicio Sociedad Casa
La casa más grande del mundo, una construcción con tres helipuertos y 27 pisos

Valentina Araya
En Mumbai, India, se encuentra la casa privada más impresionante y costosa del mundo: Antilia. Esta casa combina innovación arquitectónica, tecnología de punta y elementos tradicionales de la cultura india.

La construcción de la casa, realizada entre 2006 y 2010, equivalentes a un rascacielos de 60 niveles, y su costo estimado en 4.300 millones de euros, lo que la convierte en la casa más cara del mundo. La construcción busca ofrecer seguridad, confort y autosuficiencia, con espacios de entretenimiento, bienestar y religiosos, adaptados a la vida de una familia con 600 empleados a su servicio.

La construcción tiene 27 pisos, equivalentes a un rascacielos de 60 niveles, con una altura de 173 metros, destacando como una de las residencias privadas más grandes del mundo.

Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, se encuentra en Altamount Road, una de las zonas más exclusivas de Mumbai, en un terreno de 4.532 m². La construcción de la casa, diseñada por los arquitectos estadounidenses Perkins & Will, requirió una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

La casa está pensada para resistir terremotos de hasta magnitud 8, con sistemas avanzados de seguridad, ascensores de alta velocidad y tecnología que regula iluminación, temperatura y entretenimiento. Alberga a la familia Ambani y a un equipo de 600 empleados que mantienen la casa, y su combinación de lujo extremo, seguridad y tradición cultural la convierte en un ícono arquitectónico único en el mundo.

Características de la casa más grandes

Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, cuenta con características únicas que reflejan lujo y tecnología en su construcción:

  • Garaje: 168 plazas de estacionamiento repartidas en seis pisos subterráneos de la casa.
  • Elevadores: nueve ascensores de alta velocidad, diseñados para conectar eficientemente los distintos niveles de la construcción.
  • Cine privado: sala con capacidad para 50 personas equipada con tecnología de última generación.
  • Sala de nieve: “Snow Room” que produce nieve artificial, un espacio de entretenimiento único en el mundo.
  • Bienestar y salud: spa, gimnasio, sala de yoga, piscina y centro de salud privado dentro de la casa.
  • Espacios religiosos: templo privado donde la familia realiza rituales tradicionales hindúes.
  • Diseño arquitectónico: inspirado en el loto y el sol, incorporando principios del Vaastu Shastra, arquitectura tradicional india que guía la energía positiva en la construcción de la casa.

