La casa más grande del mundo, una construcción con tres helipuertos y 27 pisos

La construcción de la casa, realizada entre 2006 y 2010, equivalentes a un rascacielos de 60 niveles, y su costo estimado en 4.300 millones de euros, lo que la convierte en la casa más cara del mundo. La construcción busca ofrecer seguridad, confort y autosuficiencia, con espacios de entretenimiento, bienestar y religiosos, adaptados a la vida de una familia con 600 empleados a su servicio.
Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, se encuentra en Altamount Road, una de las zonas más exclusivas de Mumbai, en un terreno de 4.532 m². La construcción de la casa, diseñada por los arquitectos estadounidenses Perkins & Will, requirió una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares.
La casa está pensada para resistir terremotos de hasta magnitud 8, con sistemas avanzados de seguridad, ascensores de alta velocidad y tecnología que regula iluminación, temperatura y entretenimiento. Alberga a la familia Ambani y a un equipo de 600 empleados que mantienen la casa, y su combinación de lujo extremo, seguridad y tradición cultural la convierte en un ícono arquitectónico único en el mundo.
Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, cuenta con características únicas que reflejan lujo y tecnología en su construcción: