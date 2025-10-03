La casa más grande del mundo, una construcción con tres helipuertos y 27 pisos

Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, se encuentra en Altamount Road, una de las zonas más exclusivas de Mumbai, en un terreno de 4.532 m². La construcción de la casa, diseñada por los arquitectos estadounidenses Perkins & Will, requirió una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

La casa está pensada para resistir terremotos de hasta magnitud 8, con sistemas avanzados de seguridad, ascensores de alta velocidad y tecnología que regula iluminación, temperatura y entretenimiento. Alberga a la familia Ambani y a un equipo de 600 empleados que mantienen la casa, y su combinación de lujo extremo, seguridad y tradición cultural la convierte en un ícono arquitectónico único en el mundo.

Características de la casa más grandes

Antilia, la casa privada más impresionante del mundo, cuenta con características únicas que reflejan lujo y tecnología en su construcción: