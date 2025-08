La Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján fue homenajeada en la Legislatura

Laura Balsells Mirò La legisladora del PRO, Laura Balsells Miró.

El reconocimiento a la Asociación Cultural Sanmartiniana

Balsells Miró destacó que “este reconocimiento es porque ustedes ponen en valor lo que es la cultura sanmartiniana, tratan cada día de difundir el valor de nuestro Padre de la patria, y es algo que no podemos perder, que nuestro niños crezcan escuchando la historia de San Martín quien fue un héroe, un patriota y padre ejemplar”.

Juana Inés Plaza, presidenta de la asociación subrayó que “quiero dar las gracias por impulsar este proyecto para reconocer nuestro trabajo, que consiste en difundir la figura de San Martín, tratar que los niños y los jóvenes reciban del Padre de la Patria todo lo que él nos legó. Realmente creo que lo más importante fueron sus valores, y tenemos plasmado que todos somos ejemplo"-

Oscar Amado Juan, secretario de la asociación, expresó que “la obra sanmartiniana, no fue sólo una grandiosa obra militar, que consistió en atravesar la segunda cordillera más alta del globo y en el lugar más alto, la obra sanmartiniana es una obra ética y además moral, porque él fue a liberar pueblos, no a conquistarlos, y que cada pueblo liberado decidiera por su propia voluntad sus destinos y eligiera sus gobiernos. Eso es único en el mundo, no hay otro ejemplo como ese”.

Franchesco Talquenca, un niño de 8 años admirador de San Martín también estuvo allí. "Él todos los días iza la bandera de su barrio, vestido como San Martín, y celebró su cumpleaños con temática de San Martín, porque lo considera su héroe, y queremos que participe con nosotros de este momento ya que él es un ejemplo para toda nuestra sociedad”, remarcó Balsells Miró.

En los fundamentos de su iniciativa la legisladora expresó que “la historia de los pueblos se construye no sólo desde las grandes gestas militares o los acontecimientos políticos, sino también desde las acciones cotidianas de ciudadanos comprometidos con la educación, la cultura y la identidad nacional. En este sentido, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján de Cuyo constituye un verdadero ejemplo de trabajo sostenido, silencioso y profundamente significativo, dedicado a honrar y difundir la vida y obra del general don José de San Martín, el Padre de la Patria”.

Esta asociación fundada el 18 de marzo de 1990 nació con una clara vocación: formar en valores a niños y jóvenes, rescatar el sentido de la patria y fortalecer la identidad argentina desde el legado de San Martín. Su propósito no es solamente recordar al héroe, sino mantener vivo su ejemplo en cada aula, en cada acto escolar, en cada proyecto educativo y comunitario Esta asociación fundada el 18 de marzo de 1990 nació con una clara vocación: formar en valores a niños y jóvenes, rescatar el sentido de la patria y fortalecer la identidad argentina desde el legado de San Martín. Su propósito no es solamente recordar al héroe, sino mantener vivo su ejemplo en cada aula, en cada acto escolar, en cada proyecto educativo y comunitario

Durante más de tres décadas la asociación ha desplegado actividades como encuentros históricos y ferias sanmartinianas en escuelas primarias y secundarias; viajes educativos a sitios históricos como el Manzano Histórico en Tunuyán; jornadas formativas que vinculan el legado sanmartiniano con temáticas actuales como adolescencia, familia, sexualidad y adicciones; charlas, concursos literarios, talleres, donaciones y espacios de reflexión que han acercado a cientos de estudiantes y docentes.