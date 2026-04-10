La ANMAT cerró definitivamente dos laboratorios por graves fallas de seguridad y calidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este viernes una decisión drástica para el sector farmacéutico. A través de la disposición 1848/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo dio de baja definitivamente las habilitaciones de las firmas HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., lo que en la práctica significa que ya no pueden funcionar legalmente.
Esta medida es el resultado de un largo proceso que empezó el año pasado. En 2025, la ANMAT ya había suspendido a estas empresas tras detectar irregularidades muy graves en sus plantas de producción. Según los inspectores, los laboratorios no cumplían con las normas básicas de higiene y control, lo que ponía en duda la seguridad de los remedios que fabricaban.
Además, se supo que ambas firmas trabajaban sin un director técnico responsable y que nunca presentaron un plan para arreglar los problemas e incumplimientos en las inspecciones en las plantas donde detectaron fallas críticas en las buenas prácticas de fabricación, lo que ponía en riesgo la seguridad de los pacientes.
Qué pasa con los remedios y por qué interviene la Justicia
A pesar de que las empresas ya no pueden fabricar ni vender, existe una situación curiosa con sus certificados de productos. Aunque los laboratorios fueron dados de baja, los "papeles" de sus medicamentos se mantendrán vigentes de forma automática. Esto no es para que se sigan vendiendo, sino por un pedido de la Justicia Federal.
Como hay una causa penal abierta, el juez necesita que esos registros sigan existiendo legalmente para que funcionen como prueba o activos dentro de la investigación judicial. Es una forma de "congelar" la situación mientras se determina la responsabilidad de los dueños en los posibles delitos cometidos.
Para llevar tranquilidad, la ANMAT avisó a los ministerios de salud de todas las provincias que la prohibición de usar o distribuir cualquier producto de estas marcas sigue firme. Con esto, buscan asegurar que ningún medicamento de estos laboratorios llegue al mostrador de las farmacias ni a manos de los pacientes.