La ANMAT cerró definitivamente dos laboratorios por graves fallas de seguridad y calidad

Qué pasa con los remedios y por qué interviene la Justicia

A pesar de que las empresas ya no pueden fabricar ni vender, existe una situación curiosa con sus certificados de productos. Aunque los laboratorios fueron dados de baja, los "papeles" de sus medicamentos se mantendrán vigentes de forma automática. Esto no es para que se sigan vendiendo, sino por un pedido de la Justicia Federal.

Como hay una causa penal abierta, el juez necesita que esos registros sigan existiendo legalmente para que funcionen como prueba o activos dentro de la investigación judicial. Es una forma de "congelar" la situación mientras se determina la responsabilidad de los dueños en los posibles delitos cometidos.

Para llevar tranquilidad, la ANMAT avisó a los ministerios de salud de todas las provincias que la prohibición de usar o distribuir cualquier producto de estas marcas sigue firme. Con esto, buscan asegurar que ningún medicamento de estos laboratorios llegue al mostrador de las farmacias ni a manos de los pacientes.