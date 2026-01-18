Junín coronó a Mara Lizana Muñoz como su Reina de la Vendimia ante 40.000 personas

Fiesta-Departamental-de-la-Vendimia-2026-Junin-43-1 Junín vivió su Fiesta de la Vendimia.

Mara Lizana Muñoz, representante de Ciudad, fue coronada Reina Departamental de la Vendimia; Candela Caballero, representante de Alto Verde, resultó electa Virreina; mientras que Julieta Consoli, del distrito Ingeniero Giagnoni, fue consagrada Reina del Encuentro de las Naciones.

Fiesta-Departamental-de-la-Vendimia-2026-Junin-2 Candela Caballero, representante de Alto Verde, la Virreina de Junín.

Fiesta-Departamental-de-la-Vendimia-2026-Junin-4 Julieta Consoli, del distrito Ingeniero Giagnoni, fue elegida Reina del Encuentro de las Naciones.

El cierre artístico de la velada estuvo a cargo de Dyango, quien repasó sus canciones más emblemáticas y emocionó al público.