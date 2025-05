Juanita, la mujer de roble que no descansa ni en el Día del Trabajador

A sus 46 años, Juanita es una mujer de roble. Llegó a Mendoza desde Bolivia, escapando de la violencia y la pobreza extrema. No sabía leer ni escribir. “Casi no conocía el dinero”, recuerda. Hoy, varios años después, es empleada doméstica por horas en un museo, vende verduras en el barrio, cocina para afuera y cría a sus hijos sola. Lucha día a día para construir su casa. “Yo soy papá y mamá. Tengo menores a cargo y no me alcanza. Pero no me rindo”, afirma.

empanadas juanita.jpg Prolijas. Juanita tuvo listas las empanadas a la mañana y comenzó a ofrecerlas en sus grupos de WhatSapp. Gentileza

Lo poco que gana lo invierte en ladrillos, arena y en pagar al albañil. “Todo está carísimo. La arena está a 150 mil pesos, los ladrillos a 180 mil. Por eso salí a buscar más trabajos”, cuenta.