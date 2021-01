Johana Cardozo de 36 años, es oriunda de Tunuyán y hace 12 años que transita una enfermedad autoinmune que la llevó a necesitar un trasplante hepático. Ella es mamá, esposa y durante muchos años no pudo desarrollar su vida como le hubiera gustado.“Pasé por muchas internaciones, por distintos hospitales y médicos hasta que llegué al Hospital Central. Hoy estoy muy agradecida, me siento bien y deseo poder normalizar mi vida con mi familia. Siempre sabiendo que debo controlarme y cuidarme”, expresó Johana.

Eduardo Alvea de 65 años, ingeniero de profesión, contó su experiencia, recientemente trasplantado también.“Fue todo muy rápido, desde que me informaron que había llegado mi hígado hasta la intervención. Cuando me di cuenta estaba sentado en la habitación comiendo, no lo podía creer. Me siento muy bien, así que voy a continuar con los hábitos saludables que tenía adquiridos para tener mejor calidad de vida”, dijo Eduardo.

Ambos trasplantados concluyeron en el eterno agradecimiento al hospital público, a los profesionales, a la atención en el post quirúrgico tanto en internación como en consultorio.

Mendoza tiene una tasa de donantes de 12,6 por millón de habitantes, muy por encima de la media nacional, ya que desde la Provincia siempre se enfatiza sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, generando conciencia en nuestra población.

Hoy el Hospital Central está realizando trasplante renal, hepático, de córneas y tejidos, y, recientemente se incorporó el cardíaco.

Es importante destacar que Mendoza cuenta con un Departamento de Trasplante en el sector público, con tecnología de punta y profesionales de primer nivel altamente capacitados para poder llevar adelante cada uno de estos procedimientos.

