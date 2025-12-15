Invisible y ajena al ruido del mundo, una construcción se alza y se hunde como una de las obras más extraordinarias de la ingeniería moderna en todo el planeta Tierra. No es un barco, no es una ciudad y tampoco un rascacielos, pero comparte rasgos de todos ellos.

Instalan la construcción más pesada y profunda del planeta Tierra: más de 400 metros y 1 millón de toneladas

Se trata de la construcción Troll A, una plataforma marina diseñada para la extracción y procesamiento de gas natural en uno de los entornos más hostiles del planeta Tierra. Ubicada en aguas profundas del mar del Norte, pertenece al yacimiento Troll, uno de los más importantes de Noruega.