Iba al nacimiento de su hijo pero decidió perseguir y atrapar a un ladrón

Al observar claramente la situación y ver que el delincuente se escapaba del lugar, el hombre tomó la decisión de perseguirlo en contramano hasta darle alcance, se bajó de su auto y lo detuvo con un certero golpe de puño.

Luego de inmovilizar al delincuente, Roberto llamó a la policía, que demoró unos 30 minutos en llegar al lugar, por lo que el joven se quedó con el ladrón en plena calle esperando a la patrulla que finalmente lo llevó detenido.

Mientras la policía demoraba la llegada al lugar, el hombre llamó por celular a su esposa para saber cómo se encontraba y si ya había nacido su hijo, y al enterarse que aún el nacimiento no había ocurrido, les pidió a los médicos que iban a asistir a su mujer que demoraran unos minutos la intervención para poder llegar a tiempo en un momento tan importante de la vida familiar, según destaca La Capital de Rosario.

"Estaba yendo al sanatorio para la cirugía de mi señora cuando me interceptó una doctora y me dijo que un hombre que estaba ahí le había robado. Entonces lo perseguí en contramano, lo alcancé, me bajé y lo tumbé a las trompadas", contó Roberto sobre la curiosa situación que le tocó vivir en diálogo con Telefe Rosario.

El joven explicó luego que "yo estaba yendo al parto de mi hijo, espero que Dios y mi familia me perdonen. Quería estar en el hospital pero me quedé con el delincuente a esperar que llegue la policía y se lo lleve preso".

Finalmente, el hombre logró llegar a tiempo a acompañar a su mujer en la cesárea, la que fue retrasada por la imprevista situación y compartir el nacimiento de su hijo.

Fuente: La Capital de Rosario