HORÓSCOPO de la semana del 15 al 21 de abril de 2024 para todos los signos del zodiaco

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Acontecimientos y situaciones para resolver con nuevas posibilidades de encausar sus rumbos e intereses con mucha nitidez. La claridad de sus pensamientos les trae hoy la respuesta que están esperando. No perder el tiempo con preocupaciones sino usar el tiempo con ocupaciones. Momento de color: amarillo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Pulcritud y buen modo es lo que demostrarán hoy tener frente a inconveniente. Habría posibilidades de concretar algo que están esperando. No actúen desde el miedo sino desde la imaginación y la libertad. Conectarse con uno mismo es siempre la mejor opción, buscar seguridad dentro de uno mismo. Momento de color: tiza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La forma de interpretar las cosas a veces no es la más conveniente para el resultado final. Manéjense prudentemente en los diálogos que tengan durante la fecha. Buscar el éxito probando diferentes formas para llegar a él. Los nervios que tengan cámbienlos para poder decir y plantear lo que les pasa. Momento de color: esmeralda.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Comprensión y entrega hacia sus seres queridos. El aprendizaje y el agradecimiento son virtudes a ejercer por el bien de todos. Día interesante en el plano emocional, sienten liberación de confusiones internas. Podrían llegar noticias en el ámbito financiero que los harán relajar más. Entusiasmo. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Alguna sensación de vacío podrían tener ante la falta circunstancial de alguien. Procuren no sufrir. Presten atención al manejo de los papeles y traten de ponerse al día en la medida que puedan. Llamado desde la conciencia respecto al trato con la pareja. A veces la capacidad de cálculo no es válida para las emociones. Momento de color: rojizo.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Entender que ciertas cosas no están en el momento preciso de ser concretadas, es comprender otras. La sabiduría parte en principio con el don de la paciencia. Alegría grande que la recibirán como premio Divino. Traten de usar todo para crecer de adentro, todo lo que nos pase aporta. Momento de color: verde claro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La magnitud de lo que causamos en el otro muchas veces escapa a lo que suponemos. Quizás si nos valoráramos lo suficiente nos sentiríamos merecedores de grandes cosas. El punto es quererse bien y querer sano a los demás. Podrían llegar noticias alentadoras en la familia. Disfruten lo logrado. Momento de color: rosa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) La mayor expectativa en el plano afectivo que ustedes tienen puede llegar, traten de no precipitarse y ver más allá de lo que quieren ver. Una llamada importante los pondrá de buen humor. El temor a las cosas que sentimos es algo que tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos. Contemplación. Momento de color: coral.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Las dudas que tengan traten de aclararlas con las personas en cuestión y no se guíen por versiones. Llamen. El buen ánimo suyo los predispone hoy para cerrar acuerdos. El amor los acompaña. Cuantas menos palabras y menos bocas más claras son las cosas. Focalicen sus energías en lo importante. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día que promete en el plano laboral. Reciben propuestas que los tentarán pero deberán elegir con conciencia y responsabilidad. Nace una expectativa en el área afectiva que va más allá de lo que ustedes imaginan. Las oportunidades hay que aprovecharlas, siéntense a pensar qué es lo que quieren, hay tiempo. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Ajustadas cuentas para satisfacer proyectos que tienen en mente. Traten de considerar la posibilidad de compartir la idea con alguien más. El amor golpeará la puerta de sus silencios, estén predispuestos a oír al otro. Cuando estamos animados a algo ese algo llega antes de lo pensado. Todo es posible. Momento de color: añil.

Horóscopo del martes 16 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Los obstáculos que encuentren frente a sus nuevas formas de encarar ciertas cosas que les pasan son válidos. Entender que todo es prueba, todo es ensayo, todo es una posibilidad en la vida. Los lazos familiares con mucha sensación de unión y fortaleza. Momento de color: rosa.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprendan a no restringir las cosas que desean simplemente porque las sienten. No se puede gobernar con la mente todo, menos lo que sentimos. No olvidar que las cosas que sentimos hay que respetarlas y trabajarlas para crecer espiritualmente. Sensación de que están creciendo en el plano laboral. Esperanza. Momento de color: ámbar.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El espíritu bien alto para enfrentar una situación que no les agrada. Salen triunfantes. Los números no les cierran para realizar esa operación inmobiliaria. Esperen otra posibilidad. Cuando las cosas dicen no es porque hay otras que vendrán y dirán sí. Deberíamos tener esto en cuenta siempre. Momento de color: marrón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Guarden para ustedes ciertas cosas de sus vidas, o por lo menos sepan dónde depositan la confianza. Los merodeos en el amor no hablan de la claridad de las cosas, cuando es real todo es natural y sin vueltas. Hay que acostumbrarse a entender que no siempre podemos obtener de los demás lo que esperamos. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Obtienen una primicia que los alegrará mucho y les facilitará realizar algo pendiente que no sabían cómo resolver. Dialoguen con sus parejas, pregunten y traten de ayudarse, están esperando de ustedes mayores demostraciones de afecto y compromiso. No alcanza con sentir hay que demostrar. Novedad inesperada. Momento de color: carmesí.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Nervios ante los problemas que deben enfrentar en el día. No olviden que si bien el trabajo es algo muy importante no es lo más importante de la vida. No pongan el mismo contenido emocional en todo lo que viven. La vida es más fácil si nos proponemos interpretarla así. Pensar en cosas lindas, siempre. Momento de color: azulino.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Acuerdos y noticias positivas para la fecha. Todo lo que tengan que cobrar o pagar estará bien aspectado. No renuncien a esa lucha interna que tienen con respecto a sus afectos, sacarán algo muy positivo. A veces tenemos que tocar el fondo de algunas cosas para poder revertirlas. Paz que se logra. Momento de color: verde agua.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No presupongan mal con respecto a esas personas que tienen deudas de diferentes tenores con ustedes. El amor estará a pleno, no posterguen los buenos momentos. Es difícil, pero siempre es conveniente esperar para reaccionar ante algo, no desgastemos el sistema nervioso. Momento de color: turquesa.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Acierta en pensamientos y razonamientos importantes que les traerán expectativas favorables. Obtienen beneficios que esperaban desde hace tiempo y que suponían perdidos. Reciben orientación que estaban buscando. Hay días que son claves, que nos enseñan más que otros. Satisfacción interna. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los temores que tienen en sus fueros íntimos deberían revisarlos y atemperarlos. Hay una mejoría en el plano afectivo que los incentivará a seguir luchando por descartar los problemas del pasado reciente. Una cosa corrige a la otra, una cosa trae a la otra, siempre hay posibilidades. Momento de color: verde oscuro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Advertencia que llega a tiempo junto a movimientos que les facilitarán solucionar problemas con las finanzas. Los avances en el área laboral no son muy lejanos, estén atentos a la posibilidad sin olvidar la realidad actual. Las oportunidades a veces se presentan sin esperarlas. Momento de color: uva.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Jornada intensa en el área de las actividades, verán que hay ciertos movimientos que traen expectativas. Todos tenemos cosas buenas y otras que a la vista de los demás pueden no serlo, el punto es comprender, aceptar y proponerse funcionar por el bien de todos. Amor con intensidad. Momento de color: frutilla.

Horóscopo del miércoles 17 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Se presentan posibilidades de emprender algo que les puede generar un cambio en la forma de encarar la vida laboral. Los proyectos pueden darse. Sean selectivos con sus prioridades. Las alternativas en la vida son múltiples, la inteligencia para darse cuenta de las cosas es una. Momento de color: amarillo oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Estado de tensión que disminuye con el paso de las horas. Cuando los intereses son encontrados, son posibles las discusiones. Tratar de manejarse con un modo prudente siempre es la clave para poder hacer de la vida una constante positiva. Procuren calmar los nervios, distiendan. Momento de color: plateado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La jornada se presenta con un estado de ánimo no muy entusiasta, conéctense con las cosas positivas que les pasan y no con las negativas. Reciben de alguien noticias que los alegrarán. Tratar de no caer en tristeza, siempre está la soga de donde sostenerse y la más fuerte debe ser la de uno mismo. Momento de color: crema.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una nueva puerta se les puede abrir muy pronto pero dependerá que ustedes la golpeen. El plano laboral encuentra su rumbo. No se desanimen ante presiones en el plano afectivo, dialoguen y den sus puntos de vista. Tenemos que aprender a oír la voz de las personas que queremos. Momento de color: maíz.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) La causa de sus angustias económicas depende de ciertas circunstancias de las que podrán desentenderse pronto. No tengan en cuenta las opiniones encontradas que se dan en el plano afectivo, son pasajeras. Existen momentos en los que no podemos resolver todo lo que se nos plantea, el punto es esperar. Momento de color: ciruela.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Deberían esperar un poco para tomar decisiones en el plano económico, hay circunstancias que deben tratar de arreglar de alguna manera. El amor les depara una jornada de alivio. La paciencia es una virtud que debemos no sólo tener a veces sino practicarla siempre. Momento de color: azul Francia.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) La hipersensibilidad tiene su precio, traten de aprender a manejar las cosas un poco más desde lo mental y no lo emocional. Una expectativa que se cumplirá en el plano afectivo. Los buenos pensamientos y las sensaciones positivas los harán recuperar ciertas alegrías que sentía perdidas. Momento de color: coral.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No se preocupen por circunstancias temporales, manejen sus relaciones afectivas con la prudencia que acostumbran. La situación afectiva en el plano familiar está muy bien, alégrense. Aprender que en la vida siempre va a haber algo que nos preocupa, es importante para saber que aún así podemos estar bien. Momento de color: vainilla.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Una variante en el plano laboral los mantendría algo nervioso. Traten de profundizar los diálogos con las personas indicadas. En el amor cuando reclamamos algo lo debemos hacer desde la tranquilidad de que lo que pedimos es lo justo. Comprensión y respeto. Momento de color: manzana.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) El ajuste que hagan en el plano económico está muy acorde a las situaciones que vivimos. Hay una novedad que los alegrará en el plano familiar, aprovechen y pasen una linda jornada. Lo esencial de la vida es hacerla simple y completa en el corazón. El equilibrio interno sostiene la salud integral. Momento de color: caramelo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No pierdan su buen humor por algunas cuestiones familiares que los están perturbando, son pasajeras. La buena nueva viene desde lo laboral con un panorama más definido en lo que concierne a sus arreglos económicos. Pongan sus puntos en claro frente a quienes no lo son. Las cosas se encaminan. Momento de color: violeta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) La verdad de un acontecimiento afectivo saldrá a luz y los impulsará a quitarse de sus espaldas el peso de penas infundadas. La verdad siempre es la mejor opción ante todas las circunstancias de la vida. En el plano laboral hay preceptos útiles que los llevará a tener mejoras a futuro. Momento de color: magenta.

Horóscopo del jueves 18 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Aprender a distinguir las circunstancias y poder tomar decisiones sin arrebatarse es lo que hoy quizás deban hacer. Hay días especiales para el humor y hoy es uno de esos, por eso procuren tener la mejor predisposición con sus afectos. Las contrariedades internas deben ser atendidas. Momento de color: amatista.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La casualidad no existe en ciertas cosas, habrá circunstancias o novedades que los harán sentir latir su corazón. Una llamada les despejará dudas que tienen con respecto al movimiento de sus papeles. Todo está en orden aunque las cosas a veces nos hagan sentir lo contrario. Relajación. Momento de color: azul.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El ánimo no estará para realizar ningún pedido que tenga que ver con las finanzas. Su contexto emocional será ampliamente contenido por quienes los conocen y los acompañan siempre. Es algo muy bello sentirse amparado y contenido por alguien que nos quiere. Calidez. Momento de color: rosa puro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Una sorprendente respuesta en el plano laboral los mantendrá atentos por un tiempo, sepan esperar a que las cosas se vayan acomodando bien. Estado positivo en el área sentimental, siéntanse bien. Saber que el ritmo de la vida sube y baja y que nosotros somos parte del mismo. Momento de color: limón.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Antes de realizar una propuesta con sus proyectos tanteen la situación y manéjense con tino. No siempre existe coincidencia de criterios. Analicen bien. Aprovechen el tiempo que tienen por las circunstancias que vivimos y tómense lo necesario para diagramar bien sus cosas. Hay amigos dispuestos a escucharlos. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Las tensiones y contradicciones en el plano afectivo los llama a sentarse a pensar. Refugio interno para un mal día sería tratar de cambiar la vibración negativa. Saber que estas cosas siempre ocurren y que hay que darles la importancia que merecen. Crecimiento espiritual. Momento de color: perla.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Día para liberarse de cosas que no soportan simplemente a través de tratar de no profundizar ni involucrarse tanto. Librianos no olvidemos que la intensidad la ponemos nosotros mismos. Llegan noticias alentadoras en lo financiero. Salud. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Superan una situación que les resultaba difícil enfrentar. Anticipo de algo en el plano laboral que desean ver realizado desde hace tiempo. Una intensa conversación con alguien de la que sacarán conclusiones muy válidas. Todo es cuestión de aprender algo de cada cosa. Momento de color: berenjena.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Buena repercusión interna al llegar una soluciónesperada. Dense cuenta de la inmensa cantidad de cosas que la vida les ofrece, no todo es el trabajo ni la plata. Valorizar el impulso natural de Sagitario que es el movimiento, la profundidad, la energía y el buen pensamiento. Proyección. Momento de color: mandarina.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Estado de ansiedad por respuestas que esperan de personas de su interés. Día de nervios en el que se conjuga el desfile mental de los problemas. A veces aunque razonemos no podemos manejar nuestra ansiedad, de todas maneras debemos tratar, es lo más saludable para uno y para los que nos rodean. Momento de color: verde bosque.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La sensación de seguridad respecto a las parejas se debe mantener y tratar de cuidar. Cuando hay dudas es bueno plantearlas, estar seguros de lo que somos y de lo que damos, estar seguros de la sinceridad de quienes amamos. Los celos siempre son enfermos si no nos dejan vivir en paz. Dialoguen. Momento de color: carmesí.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Calma y entretenimiento en jornada de mucha actividad pero placentera. Deberían plantearse un cambio de actitud con respecto a las actividades. Cuando vemos que podemos hacer las mismas cosas con otro estado de ánimo es bueno tratar de cambiar. Les llegan noticias familiares importantes. Momento de color: lima.

Horóscopo del viernes 19 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) La claridad como reflejo automático en asuntos emocionales les hace resolver un problema. Se gesta una ilusión interna con respecto a una persona del pasado afectivo. Manéjense con prudencia. Los tiempos cambian, las personas cambian, todo evoluciona y es bueno proponerse que sea para mejor. Momento de color: púrpura.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sorprendente jornada con soluciones que llegan en este momento inesperado. Esto debiera abrir las mentes y los corazones para comprender que las instancias del Universo son propias de él y que tenemos siempre que tener la esperanza frente a la concreción de las cosas esperadas y deseadas. Momento de color: esmeralda.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Eviten tener altercados con las personas del entorno afectivo, traten de mantener la calma y no afectar las relaciones. Hay cosas que hay que dejar pasar así como también hay cosas que no se deben hacer. Crecer juntos, saber tolerarse. Los asuntos laborales con algo de mejoría. Sepan esperar. Momento de color: rojo granada.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Expectativa cumplida en el plano laboral, de todas maneras todavía manéjense prudentemente dadas las circunstancias. Aprender a pedir es algo que nos puede ayudar mucho, dense la posibilidad de pedir cuando las emociones están movilizadas. Es bueno poder mostrarse como se es. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Logran plasmar sus proyectos en breve gracias a la perseverancia. Los tiempos llegan, consideren la posibilidad de permitirse sentir. Los estados anímicos aparecen aunque no queramos, pero sepamos que podemos modificarlos. Valorar las buenas cosas que nos van pasando, ser agradecido. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Hoy sienten que pueden mirar en el horizonte futuro el ejercicio de nuevas actividades. Ganas de planificar emprendimientos o salidas más prometedoras. Procuren en días con baja de ánimos tener en mente recuerdos exitosos, situaciones de las que salieron airosos, para no olvidar que tienen fuerza indiscutible. Momento de color: manteca.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Las cosas no son porque sí, es una verdad que tenemos que tener presente todos. Sean sinceros con ustedes mismos para poder sacar a luz lo que sienten. Sólo uno sabe lo que sufre o lo que disfruta, respetarse es respetar a todos. Movimiento de papeles que podrían arribar pronto a buen término. Momento de color: grisáceo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La tenacidad y la inteligencia hoy a flor de piel para sus actividades. A veces perdemos por un lado pero ese sacrificio genera seguramente un éxito por otro. El amor trayendo más unión y alivio. Sentirán que es mejor minimizar y no exagerar a la hora de enfrentar los problemas. Momento de color: almíbar.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Tendrán oportunidad de salir de problemas que los aquejan en el plano de la salud tanto física como emocional. Todo se puede lograr en la vida, hoy es un día que lo demuestra. El amor con ansias de poder dar más y de recibir más. Ampliar las expectativas y darse el lugar, siempre hay tiempo. Momento de color: dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Esperen pacientemente, hoy podrán recibir la noticia que desean en el plano de las actividades. Coincidir no es fácil, no se debería dejar pasar por alto algo tan importante con quienes convivimos. La amabilidad también es necesaria en las parejas y las familias. Capricornianos, las finanzas con mejoría esperada. Momento de color: ocre.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Hay veces en las que el ciento por ciento de uno es puesto en un objetivo, pero no olvidarse de volver a colocar las cosas donde se debe. Los tiempos difíciles que estamos viviendo, no debieran llevarnos a la alteración constante. Cuiden los nervios. Las parejas con ansias de relajar. Momento de color: verde.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Estado de emoción profunda por cuestión afectiva. Dialogan profundo y plantean sus necesidades. Día ideal para ser escuchados. Proyecto laboral en el que podrían estar incluidos, sabrán distinguir las conveniencias. Día para analizar y mirar un poco los logros y los aciertos. Momento de color: azul.

Horóscopo del sábado 20 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sábado lúcido, los arianos visualizan mejor sus proyectos y buscan consolidarse para poder conseguir mejor estabilidad. Ven a las claras sacar provecho de cosas que tenían olvidadas. Corazón sonriente con dulzura y paz. Momento: de color anaranjado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con salpicadas sensaciones con las que sienten que tienen que lidiar para poder determinarse sobre todo en el plano sentimental. Analizan y planean tener otro modo de encarar ciertas cosas de la vida cotidiana. Momento: de color verde.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Día de ordenamiento en las casas. Hagan descarte de las cosas que ya no usan y liberen espacio. Muevan los muebles, higienicen a fondo. Es uno de los modos más aconsejados para que la energía fluya y limpie. Den lo que puedan dar. Momento: de color rosa fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con mucha agudeza en la toma de decisiones en este día en el que revisarán sus relaciones afectivas. Buscan salvar y sanar la pareja. Movimiento en los asuntos financieros, se sientan a sacar cuentas. Momento: de color caoba.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos sin temer deberían afrontar esa conversación que está en deuda de hace mucho tiempo. No dejen de seguir planificando esos proyectos que tienen en mente. Diversión en casa, buscan y encuentran mejores formas de demostrarse el amor. Momento: de color uva.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Siempre con las palabras medidas, los virginianos dialogarán y convencerán con sus posturas que no distan de ser justas. Importa lo que sienten en el caso de tener que romper una relación. El respeto es decir la verdad. Aguarden y piensen. Momento: de color lavanda.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Obligaciones en relación a los afectos que podrían darle a los librianos un día con bastante mal humor. Hay que comprender que hay cosas que hay que hacer por el bien de todos. Ceder es parte de querer convivir en paz y armonía. Momento: de color verde manzana.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Plena armonía para los escorpianos con un día de definiciones en el campo emocional-afectivo. Logran consolidarse y quienes comienzan las relaciones a acrecentar las ganas de seguir profundizando. Dinero justo, sin faltante. Momento: de color esmeralda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Tomarse las cosas muy a pecho es bastante inconveniente sobre todo cuando somos sensibles. Si bien hay cosas por las que sabemos que tenemos razón, pero no siempre los demás aceptan esta verdad. Importa equilibrarse. Momento: de color violeta tenue.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los capricorianos con cierta sensación de hastío en el plano laboral. Se sumergen en pensamientos de derrota y eso no lleva a nadie a ningún buen lado. Momento interesante para poder tomar una rutina física, en casa se puede. Momento: de color maíz.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Buen momento para concientizar sobre los malos hábitos alimenticios. Uno se acostumbra a comer mal y eso es negativo para la salud. Vuelquen su creatividad en esos proyectos que no tienen por qué quedar dormidos. Momento: de color azulino.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Marea alta para los piscianos que buscan incentivo y logro. No es cuestión de esperar a que las cosas se generen solas, hay que concientizarse también sabiendo que las cosas son cuando deben ser. Posibilidades interesantes. Momento: de color carmesí.

Horóscopo del domingo 21 de abril, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Si se pudiera dejar de lado la intolerancia, la vida sería más pacífica internamente para los potentes arianos. Pureza indiscutida la de estos nativos, es tarea tratar de equilibrar sus impulsos y arrebatos temperamentales. Momento de color verde agua.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin duda cuando podemos bajar los niveles de ansiedad, la sensación de bienestar aparece sin lugar a dudas. Taurinos, dejen de lado la intención de discutir hasta que les den la razón, la terquedad es uno de sus trabajos en esta vida. Momento: de color alga.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las determinaciones si son emitidas en momentos en los que las emociones dictan por sobre la racionalidad, no serían entonces las indicadas. Este es un buen día para poder dilucidar y aplicar la calma por sobre las cosas. Pacifiquen. Momento: de color acero.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de ponerse a pensar de qué modo generarían ese diálogo pendiente con socios o personas con las que hay en común algún tipo de negocio. Eviten malos entendidos. El amor con buena semblanza, se complementa y une. Momento: de color cereza.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Expectativas relacionadas a futuros negocios que tienen un tinte positivo y alentador. Planeen bien y busque la oportunidad. El amor con bastante aceptación y con cierto nivel de pretensiones que serían aceptados del otro lado. Momento: de color verde bosque.

Virgo (23 de agosto al 21 de setiembre) Busquen la valoración de las virtudes en la persona con la que están y dejen a la vez que sea desde la espontaneidad y desde sus pensamientos. Aprender a distinguir los intereses y gustos de los demás es importante. Compenetración. Momento: de color marrón.

Libra (22 de setiembre al 22 de octubre) Librianos siempre es mejor conocer la verdad de las cosas antes que negarlas y ocultarlas como si no ocurrieran. Meditación que podrían sentarse a hacer, en este día en el que el tiempo, les ofrece posibilidades. Confianza. Momento: de color blanco perlado.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Traten de no caldear los ánimos y revisar también las actitudes propias. Escorpianos una de las lecciones a aprender es la de poder entender que los demás deben ser escuchados y que el modo de ver las cosas, puede cambiar. Evolución. Momento: de color cerceta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos con una jornada más relajada y con oportunidades de realizar limpieza profunda en casa. Tanto en los afectos como en la salud, hoy es un día que reboza de alegría a estos nativos multifacéticos y originales. Momento: de color azul mar.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los nativos tan pensantes de este signo de Tierra regido por el gran experimentado Saturno, tendrán hoy una jornada de reflexión y de atención a los requerimientos de los demás. Justas palabras, paz interior, crecimiento. Momento: de color turquesa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Apatía que los llevaría a tener malos pensamientos de los que tampoco estarían seguros de aceptar que son ciertos. Malgastar la energía en conectarse con la negatividad, sin duda, no nos sirve en nada. Levanten el ánimo, vivan. Momento: de color amatista.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un domingo bastante completo con mucho movimiento en casa dándoles sensación de ordenar y limpiar lo que no les sirve. Sienten a pleno y valoran la sensación de sentirse bien y acompañados. Dejen atrás dolores emocionales del pasado. Momento: de color verde oliva.