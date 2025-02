Horóscopo árabe: predicciones signo por signo para la semana del 10 al 14 de febrero

Esta semana estarás representado por tu elemento o talismán: la daga. Gozarás de un poder especial para los negocios, pero deberás cuidar tu impaciencia porque te puede hacer perder dinero y oportunidades.

Tauro 21 de abril - 20 de mayo

No tienes que tener miedo a los cambios, confía en tí. No dudes en arriesgarte en probar algo nuevo.

Horóscopo árabe (2).jpg Horóscopo árabe.

Géminis 21 de mayo - 20 de junio

Tendrás que concentrarte en un objetivo a la vez. Te aconsejamos armar tu propia estrategia y no desviarte de esa meta. Tu punto débil es la dispersión.

Cáncer 21 de junio - 22 de julio

Esta semana no debes cambiar tu objetivo ante la primera señal de alerta. Si percibes que las cosas no salen como lo esperabas, no tengas miedo, no te rindas.

Leo 23 de julio - 23 de agosto

Cuidado con el engaño y con los halagos. Debes ser fiel a tus seres queridos. Continúa siendo seguro de ti mismo, y recuerda que naciste para ser cabeza y no cola.

Virgo 24 de agosto - 22 de septiembre

No permitas que se te cierren las puertas por temor o inseguridad. No menosprecies tu capacidad para crear e inventar porque es grande.

Libra 23 de septiembre - 23 de octubre

Tendrás que relacionarte con temas de política y legales, ya que te dará mucha prosperidad.

Escorpio 24 de octubre - 22 de noviembre

Esta semana deberás dominar tus conflictos internos, ya que ese es tu punto débil. Recuerda que eres un gran líder y que tu sexto sentido siempre tiene la respuesta correcta.23 de noviembre - 21 de diciembre

Sagitario 23 de noviembre - 21 de diciembre

Deberás armar tu propio grupo de trabajo y negocios. Intenta no hacer muchas cosas a la vez, ya que esto te desviará de tus objetivos.

Capricornio 22 de diciembre - 20 de enero

Tu punto débil es la rigidez, lo cual te hace cometer errores. Recuerda que eres líder en todo lo que te propones, pero la ansiedad por lo material puede jugarte una mala pasada.

Acuario 21 de enero - 19 de febrero

El consejo es que saques partido de lo ingenioso/a que eres, y que demuestres tu talento innato. No debes perder la cordura en el primer problema que ocurra.

Piscis 20 de febrero - 20 de marzo

No debes mezclar el trabajo con lo afectivo y lo personal. Cuida tu forma de reaccionar ante los problemas.