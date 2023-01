Para inmunizarse se debe sacar turno en la página Mi Argentina, en Turnos para argentinos con mucha antelación al viaje, ya que hay demoras de poco más de un mes.

Una vez sacado el turno, donde también se debe consultar el lugar correspondiente, cercano al domicilio, se puede ir a inmunizarse. En Mendoza hay dos lugares para poder hacerlo. En el Gran Mendoza, hay que ir al Centro de Salud 222 René Favaloro, en Paraná y Besares, San José, Guaymallén (teléfono 0261 3433049). En el Sur, en el Vacunatorio Central de San Rafael, Maza 431 (0260 - 44244000).

Este tema fue abordado por el programa vespertino Hora Libre, de Radio Nihuil, y allí la delegada del Ministerio de Salud de la Nación, Laura López, encargada del tema de la fiebre amarilla, dio detalles sobre esta vacuna.

centro de salud 222-guaymallén.jpg Este centro de salud de San José, Guaymallén, es el único lugar donde se puede vacunar contra la fiebre amarilla en el Gran Mendoza.

Hay una demora de un mes para vacunarse

"La demanda ha aumentado notablemente por eso es que nosotros hemos aumentado también la cantidad de días de vacunación", comenzó informando la funcionaria.

Respecto a la consulta más reiterada por los turistas argentinos, aclaró: "En Brasil se está pidiendo el certificado, porque nosotros somos un país endémico, en el Norte (Misiones y Corrientes, según la OMS) tenemos fiebre amarilla, y por eso se nos pide el certificado".

Para encarar el trámite en nuestra provincia, señaló: "En Mendoza se puede hacer de dos maneras. A través de la aplicación Mi Argentina, ir a la sección Mis turnos, y si no a través de la página argentina.gov.ar y también ahí se puede pedir el turno para la vacuna".

Respecto a la demora que hay en los turnos, detalló: "No es tan rápido. Enero ya está todo cubierto, los turnos que se están dando ahora son más o menos para el 8 de febrero".

Sin embargo, en caso no tener la fecha de viaje muy cercana, aclaró: "Si no la tenés, no se te niega el ingreso a Brasil, pero está bueno ir inmunizado. Aparte es una vacuna que dura de por vida. Como no requiere refuerzos ni nada, pero lo ideal es ir inmunizado".

Hablando de la vacuna en sí, explicó: "Debe ponerse desde la edad de 1 año y hasta los 60 se puede vacunar tranquilamente. Un menor, desde los 9 meses a un año, tiene que ser con una orden médica, al igual que a partir de los 60 años. El médico puede hacer un certificado para avalar la vacunación o para generar un certificado de exención explicando que por razones médicas no se puede aplicar la vacuna", concluyó Laura López.