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Control de actividades

Guaymallén refuerza el ordenamiento y la actividad comercial responsable en la Terminal

La Municipalidad de Guaymallén continúa con controles en la Terminal para asegurar circulación, higiene, seguridad y actividad comercial responsable

Por UNO
La Municipalidad de Guaymallén implementa operativos de ordenamiento y seguridad en la Terminal de Ómnibus.

La Municipalidad de Guaymallén implementa operativos de ordenamiento y seguridad en la Terminal de Ómnibus.

La Municipalidad de Guaymallén continuará desarrollando tareas de control y ordenamiento del espacio público en el entorno de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de circulación, seguridad, higiene y convivencia para vecinos, pasajeros, trabajadores y comerciantes.

Controles para ordenar el espacio público

La Terminal y su entorno atraviesan un proceso de renovación y puesta en valor que requiere sostener criterios claros respecto del uso del espacio público y del desarrollo de las actividades comerciales. En este marco, los procedimientos realizados por las áreas de fiscalización y comercio del Municipio se llevan adelante conforme a la normativa vigente y siguiendo los procesos administrativos previstos para cada situación.

La Municipalidad de Guaymall&eacute;n busca garantizar la circulaci&oacute;n, higiene y el desarrollo responsable de comercios, fomentando la formalizaci&oacute;n.

La Municipalidad de Guaymallén busca garantizar la circulación, higiene y el desarrollo responsable de comercios, fomentando la formalización.

Los controles no buscan impedir el trabajo, sino garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro de las normas, en condiciones de igualdad y salubridad.

Acompañamiento para la formalización comercial

Preservar condiciones de competencia leal es fundamental. Los comercios habilitados dentro de la Terminal y su entorno cumplen obligaciones vinculadas a habilitación, controles bromatológicos y sanitarios, seguridad y demás exigencias normativas. Permitir actividades similares por fuera de esas condiciones genera desigualdad, y el Municipio tiene la responsabilidad de ordenar esa situación.

Guaymallén promueve el trabajo, el emprendimiento y la inversión privada. Por eso, junto con las tareas de fiscalización, continuará facilitando herramientas y canales para avanzar hacia la formalización de las actividades económicas, acompañando a quienes deseen desarrollar su actividad dentro del marco correspondiente.

El objetivo es claro: consolidar una Terminal renovada y un entorno ordenado, seguro y accesible, con más actividad económica, mejores servicios y reglas iguales para todos. La recuperación de este espacio estratégico para la Municipalidad de Guaymallén y el área metropolitana no termina con las obras: también implica cuidarlo, ordenarlo y garantizar su convivencia cotidiana.

En pocas palabras

  • Controles en Terminal: la Municipalidad de Guaymallén implementa operativos de ordenamiento y seguridad en la Terminal de Ómnibus.
  • Actividad Comercial: se busca garantizar la circulación, higiene y el desarrollo responsable de comercios, fomentando la formalización.
  • Objetivo Municipal: consolidar un espacio ordenado, seguro y accesible con reglas equitativas para todos los actores.
Resumen generado por Thinkindot AI

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