Guaymallén refuerza el ordenamiento y la actividad comercial responsable en la Terminal

Acompañamiento para la formalización comercial

Preservar condiciones de competencia leal es fundamental. Los comercios habilitados dentro de la Terminal y su entorno cumplen obligaciones vinculadas a habilitación, controles bromatológicos y sanitarios, seguridad y demás exigencias normativas. Permitir actividades similares por fuera de esas condiciones genera desigualdad, y el Municipio tiene la responsabilidad de ordenar esa situación.

Guaymallén promueve el trabajo, el emprendimiento y la inversión privada. Por eso, junto con las tareas de fiscalización, continuará facilitando herramientas y canales para avanzar hacia la formalización de las actividades económicas, acompañando a quienes deseen desarrollar su actividad dentro del marco correspondiente.

El objetivo es claro: consolidar una Terminal renovada y un entorno ordenado, seguro y accesible, con más actividad económica, mejores servicios y reglas iguales para todos. La recuperación de este espacio estratégico para la Municipalidad de Guaymallén y el área metropolitana no termina con las obras: también implica cuidarlo, ordenarlo y garantizar su convivencia cotidiana.