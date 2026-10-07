La Municipalidad de Guaymallén continuará desarrollando tareas de control y ordenamiento del espacio público en el entorno de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de circulación, seguridad, higiene y convivencia para vecinos, pasajeros, trabajadores y comerciantes.
Guaymallén refuerza el ordenamiento y la actividad comercial responsable en la Terminal
La Municipalidad de Guaymallén continúa con controles en la Terminal para asegurar circulación, higiene, seguridad y actividad comercial responsable
Controles para ordenar el espacio público
La Terminal y su entorno atraviesan un proceso de renovación y puesta en valor que requiere sostener criterios claros respecto del uso del espacio público y del desarrollo de las actividades comerciales. En este marco, los procedimientos realizados por las áreas de fiscalización y comercio del Municipio se llevan adelante conforme a la normativa vigente y siguiendo los procesos administrativos previstos para cada situación.
Los controles no buscan impedir el trabajo, sino garantizar que las actividades económicas se desarrollen dentro de las normas, en condiciones de igualdad y salubridad.
Acompañamiento para la formalización comercial
Preservar condiciones de competencia leal es fundamental. Los comercios habilitados dentro de la Terminal y su entorno cumplen obligaciones vinculadas a habilitación, controles bromatológicos y sanitarios, seguridad y demás exigencias normativas. Permitir actividades similares por fuera de esas condiciones genera desigualdad, y el Municipio tiene la responsabilidad de ordenar esa situación.
Guaymallén promueve el trabajo, el emprendimiento y la inversión privada. Por eso, junto con las tareas de fiscalización, continuará facilitando herramientas y canales para avanzar hacia la formalización de las actividades económicas, acompañando a quienes deseen desarrollar su actividad dentro del marco correspondiente.
El objetivo es claro: consolidar una Terminal renovada y un entorno ordenado, seguro y accesible, con más actividad económica, mejores servicios y reglas iguales para todos. La recuperación de este espacio estratégico para la Municipalidad de Guaymallén y el área metropolitana no termina con las obras: también implica cuidarlo, ordenarlo y garantizar su convivencia cotidiana.
En pocas palabras
- Controles en Terminal: la Municipalidad de Guaymallén implementa operativos de ordenamiento y seguridad en la Terminal de Ómnibus.
- Actividad Comercial: se busca garantizar la circulación, higiene y el desarrollo responsable de comercios, fomentando la formalización.
- Objetivo Municipal: consolidar un espacio ordenado, seguro y accesible con reglas equitativas para todos los actores.