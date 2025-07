Gabriel Rolón y el poder del perdón: el consejo del día qué puede cambiar tus relaciones

Pedir perdón El consejo del día es: “Hay cosas imperdonables. Trabajemos para eximir aquellas que sí podemos perdonar. Y jamás estemos con alguien a quien no podamos perdonar”

¿Qué quiere decir este consejo?

Gabriel Rolón plantea una verdad incómoda, pero necesaria: no todo se puede perdonar. Hay acciones que, por su gravedad o por cómo nos atraviesan emocionalmente, se sienten como traiciones irreparables.

Sin embargo, también nos anima a no caer en la trampa del rencor innecesario. Nos llama a trabajar internamente para perdonar aquello que, si bien nos dolió, no debería condenarnos a cargar con ese dolor para siempre.

Aunque el perdón es muy difícil, porque a veces estar con alguien o confiar en ella es darles el poder para destruirnos y confiar en que no lo harán, por eso, cuando lo hacen es muy difícil perdonar. Pero cuando el tiempo pasa, el otro sigue su vida, vive, perdona, ríe y ama. Y nosotros continuamos con ese incómodo puñal. Por eso, no nos queda otra que aprender a convivir con el perdón.

Porque el rencor y el no saber perdonar nos lleva a estar mal con la gente, a no poder estar bien con nadie, a vivir con rencor. Y eso nos daña.

Gabriel Rolón junto a su libro La Felicidad Gabriel Rolón es autor de varios libros superventas como “Historias de diván”, “El precio de la pasión” y “El duelo”, obras que acercan la psicología al gran público de manera clara y empática.

La segunda parte de su consejo es clave, pues no debemos estar con alguien a quien no podamos perdonar. Porque estar con una persona sin haber perdonado lo que nos hizo solo alimenta la desconfianza, la frustración y el resentimiento.

Pero acumular resentimientos puede volver una relación tóxica, incluso cuando todavía hay amor. Si no hay perdón real, no hay paz posible. No perdonar genera un desgaste emocional constante y vivimos atrapados en el pasado y en la herida. Sostener un vínculo con alguien que nos hizo daño y no pudo ser perdonado también puede afectar nuestra percepción de merecimiento y dignidad.

Cómo poner en práctica el consejo de Gabriel Rolón