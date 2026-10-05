Inicio Sociedad Fundación Grupo América
Deporte y solidaridad

Fundación Grupo América acompañó la primera edición de Kids Running con una convocatoria masiva

Más de 800 personas participaron de la jornada en Paseo Dorrego, que reunió a 270 inscriptos y sumó una acción solidaria destinada al merendero Rayitos de Sol

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Correr, jugar y compartir fue la propuesta de Kids Running, una jornada que buscó promover la participación de las infancias y acercarlas al deporte de una manera divertida.

Correr, jugar y compartir fue la propuesta de Kids Running, una jornada que buscó promover la participación de las infancias y acercarlas al deporte de una manera divertida.

El deporte, el juego y la solidaridad se encontraron en Paseo Dorrego, Guaymallén, durante la primera edición de Kids Running. La propuesta reunió a 270 inscriptos y más de 800 personas, entre chicos, familias y participantes que disfrutaron de una jornada pensada para correr, jugar y compartir.

Entre juegos, carreras y risas, Kids Running convirtió el encuentro entre padres e hijos en una experiencia para disfrutar en familia.

Entre juegos, carreras y risas, Kids Running convirtió el encuentro entre padres e hijos en una experiencia para disfrutar en familia.

Bajo la consigna “¿Y si correr fuera un juego?”, la iniciativa propuso mucho más que una carrera. Los chicos participaron en distintas categorías según sus edades, mientras que las pruebas de 2K y 4K permitieron que padres e hijos compartieran el desafío.

“Está pensado como un encuentro familiar, además de una carrera. No solamente era venir a correr, sino venir a jugar con los hijos y disfrutar de un domingo”, explicó Valeria Lunardelli, organizadora de Kids Running.

Kids Running dejó postales de una jornada para disfrutar juntos y convertir el movimiento en un recuerdo compartido.

Kids Running dejó postales de una jornada para disfrutar juntos y convertir el movimiento en un recuerdo compartido.

La propuesta también tuvo su reflejo en las familias que se animaron a compartir la experiencia. Andrea participó junto a su hijo Benjamín, quien corrió 2 kilómetros y completó su segunda carrera.

“Me parece una muy buena iniciativa porque nos saca un poco de la casa, nos hace disfrutar juntos como familia, al aire libre y haciendo deporte”, contó Andrea.

Valeria Lunardelli, organizadora de Kids Running, junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Valeria Lunardelli, organizadora de Kids Running, junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Desde Fundación Grupo América destacaron el valor de acompañar propuestas que promueven el deporte y generan espacios de encuentro entre las familias.

“Estamos muy felices de acompañar esta iniciativa, que reúne al deporte y a la familia en una propuesta pensada para disfrutar juntos”, señaló Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

La propuesta invitó a disfrutar en familia y tuvo un espacio pensado para acompañar a grandes y chicos durante toda la jornada.

La propuesta invitó a disfrutar en familia y tuvo un espacio pensado para acompañar a grandes y chicos durante toda la jornada.

Una jornada con mirada solidaria

Además de la propuesta deportiva y recreativa, Kids Running incorporó una acción solidaria. La jornada permitió reunir una importante donación de leche, que será destinada al merendero Rayitos de Sol, de Guaymallén, para acompañar a las familias que concurren al espacio.

270 inscriptos y más de 800 personas fueron parte de la primera edición de Kids Running en Paseo Dorrego.

270 inscriptos y más de 800 personas fueron parte de la primera edición de Kids Running en Paseo Dorrego.

La primera edición de Kids Running cerró así con una amplia participación y una propuesta que combinó deporte, juego, encuentro familiar y solidaridad.

En pocas palabras

  • Éxito masivo: Kids Running congregó a 270 corredores y más de 800 personas en Paseo Dorrego.
  • Propuesta integral: el evento combinó deporte, juego familiar y una acción solidaria para el merendero Rayitos de Sol.
  • Apoyo institucional: Fundación Grupo América acompañó la iniciativa destacando la unión familiar y deportiva.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar