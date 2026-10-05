Fundación Grupo América acompañó la primera edición de Kids Running con una convocatoria masiva

Kids Running dejó postales de una jornada para disfrutar juntos y convertir el movimiento en un recuerdo compartido. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La propuesta también tuvo su reflejo en las familias que se animaron a compartir la experiencia. Andrea participó junto a su hijo Benjamín, quien corrió 2 kilómetros y completó su segunda carrera.

“Me parece una muy buena iniciativa porque nos saca un poco de la casa, nos hace disfrutar juntos como familia, al aire libre y haciendo deporte”, contó Andrea.

Valeria Lunardelli, organizadora de Kids Running, junto a Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América. Foto: Martin Pravata/Diario UNO

Desde Fundación Grupo América destacaron el valor de acompañar propuestas que promueven el deporte y generan espacios de encuentro entre las familias.

“Estamos muy felices de acompañar esta iniciativa, que reúne al deporte y a la familia en una propuesta pensada para disfrutar juntos”, señaló Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

La propuesta invitó a disfrutar en familia y tuvo un espacio pensado para acompañar a grandes y chicos durante toda la jornada. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Una jornada con mirada solidaria

Además de la propuesta deportiva y recreativa, Kids Running incorporó una acción solidaria. La jornada permitió reunir una importante donación de leche, que será destinada al merendero Rayitos de Sol, de Guaymallén, para acompañar a las familias que concurren al espacio.

270 inscriptos y más de 800 personas fueron parte de la primera edición de Kids Running en Paseo Dorrego. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La primera edición de Kids Running cerró así con una amplia participación y una propuesta que combinó deporte, juego, encuentro familiar y solidaridad.