El deporte, el juego y la solidaridad se encontraron en Paseo Dorrego, Guaymallén, durante la primera edición de Kids Running. La propuesta reunió a 270 inscriptos y más de 800 personas, entre chicos, familias y participantes que disfrutaron de una jornada pensada para correr, jugar y compartir.
Fundación Grupo América acompañó la primera edición de Kids Running con una convocatoria masiva
Más de 800 personas participaron de la jornada en Paseo Dorrego, que reunió a 270 inscriptos y sumó una acción solidaria destinada al merendero Rayitos de Sol
Bajo la consigna “¿Y si correr fuera un juego?”, la iniciativa propuso mucho más que una carrera. Los chicos participaron en distintas categorías según sus edades, mientras que las pruebas de 2K y 4K permitieron que padres e hijos compartieran el desafío.
“Está pensado como un encuentro familiar, además de una carrera. No solamente era venir a correr, sino venir a jugar con los hijos y disfrutar de un domingo”, explicó Valeria Lunardelli, organizadora de Kids Running.
La propuesta también tuvo su reflejo en las familias que se animaron a compartir la experiencia. Andrea participó junto a su hijo Benjamín, quien corrió 2 kilómetros y completó su segunda carrera.
“Me parece una muy buena iniciativa porque nos saca un poco de la casa, nos hace disfrutar juntos como familia, al aire libre y haciendo deporte”, contó Andrea.
Desde Fundación Grupo América destacaron el valor de acompañar propuestas que promueven el deporte y generan espacios de encuentro entre las familias.
“Estamos muy felices de acompañar esta iniciativa, que reúne al deporte y a la familia en una propuesta pensada para disfrutar juntos”, señaló Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
Una jornada con mirada solidaria
Además de la propuesta deportiva y recreativa, Kids Running incorporó una acción solidaria. La jornada permitió reunir una importante donación de leche, que será destinada al merendero Rayitos de Sol, de Guaymallén, para acompañar a las familias que concurren al espacio.
La primera edición de Kids Running cerró así con una amplia participación y una propuesta que combinó deporte, juego, encuentro familiar y solidaridad.
En pocas palabras
- Éxito masivo: Kids Running congregó a 270 corredores y más de 800 personas en Paseo Dorrego.
- Propuesta integral: el evento combinó deporte, juego familiar y una acción solidaria para el merendero Rayitos de Sol.
- Apoyo institucional: Fundación Grupo América acompañó la iniciativa destacando la unión familiar y deportiva.