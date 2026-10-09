Fuerte terremoto de 7,6 en Panamá con más de 50 réplicas generó alerta de tsunami en el Pacífico

El epicentro donde se produjo el movimiento sísmico este viernes en Panamá.

Impacto y réplicas del movimiento telúrico en Panamá

El terremoto, sentido con fuerza en la Ciudad de Panamá donde los sismos son inusuales, provocó que personas salieran a las calles visiblemente conmocionadas.

"Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados", relató a la agencia AP Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, una de las provincias más afectadas junto a Azuero, Veraguas y Los Santos.

El campanario de una catedral se derrumbó tras el fuerte terremoto.

El Instituto de Geociencias panameño registró el movimiento a las 12.56 y contabilizó cerca de 10 réplicas durante los minutos posteriores, una de ellas de magnitud 6,0. Luego de varias horas superaban las 30.

Ante la magnitud del sismo, el USGS informó que hay alerta de tsunami en el Pacífico oriental.

Se registraron daños en numerosas viviendas tras el fuerte terremoto.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) emitió una advertencia de posibles "olas peligrosas" en las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron daños materiales en algunas estructuras y gente siendo evacuada de edificios en Penonomé, donde se reportaron afectaciones en la gobernación y la Catedral. Residentes alterados se congregaron en el exterior de las construcciones a la espera de noticias sobre el impacto del sismo.

El terremoto se sintió con fuerza también en Costa Rica, y las autoridades del Canal de Panamá informaron que, preliminarmente, la vía interoceánica seguía operando con normalidad.