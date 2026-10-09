Francisco "Pachy" Romero presenta "Desde la Trinchera", un libro que rescata 20 años de compromiso con el deporte

Un libro que pone en valor dos décadas de trabajo en el territorio

Lejos de una mirada académica distante, el libro está escrito desde adentro: desde la escuela, el barrio, los clubes, la óptica empresarial, la organización social y el trabajo cotidiano. Con un lenguaje directo, emotivo y profundamente humano, rescata historias, personas, luchas y aprendizajes que marcaron un camino.

Libro DESDE LA TRINCHERA: “Dos décadas de trabajo” de Francisco "Pachy" Romero.

“Este libro no habla de mí. Habla y agradece a todos los que estuvimos y estamos en la trinchera todos los días, fundamentalmente a los niños y jóvenes estudiantes que fueron protagonistas de un proyecto deportivo. A profesores, a personajes de la cultura, periodistas, empresarios, a los 18 municipios de la provincia, jugadores y dirigentes del fútbol, trabajando por una comunidad más justa”, expresa Romero.