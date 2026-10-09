Francisco "Pachy" Romero presenta "Desde la Trinchera", un libro que rescata 20 años de compromiso con el deporte

Mendoza tiene una rica historia en el deporte y la cultura, y este es el momento de agradecer. El nuevo libro “DESDE LA TRINCHERA: Dos décadas de trabajo” pone en valor 20 años de labor territorial, compromiso social y educación “con los pies en el barro”. La obra recorre, a modo de memoria y reflexión, dos décadas de trabajo ininterrumpido en distintos espacios de la provincia.
Un libro que pone en valor dos décadas de trabajo en el territorio
Lejos de una mirada académica distante, el libro está escrito desde adentro: desde la escuela, el barrio, los clubes, la óptica empresarial, la organización social y el trabajo cotidiano. Con un lenguaje directo, emotivo y profundamente humano, rescata historias, personas, luchas y aprendizajes que marcaron un camino.
“Este libro no habla de mí. Habla y agradece a todos los que estuvimos y estamos en la trinchera todos los días, fundamentalmente a los niños y jóvenes estudiantes que fueron protagonistas de un proyecto deportivo. A profesores, a personajes de la cultura, periodistas, empresarios, a los 18 municipios de la provincia, jugadores y dirigentes del fútbol, trabajando por una comunidad más justa”, expresa Romero.
Testimonios, anécdotas y reflexiones sobre educación, compromiso y deporte
La obra reúne testimonios de referentes mendocinos, fotos históricas, anécdotas y reflexiones sobre educación y compromiso como herramientas de transformación. También aborda el rol docente, el trabajo social y empresarial, y los desafíos de sostener proyectos colectivos en contextos difíciles durante las últimas dos décadas en Mendoza.
El libro muestra cómo la cultura y el deporte pueden ir de la mano, como un sostén inalterable de la sociedad.
Sobre el libro
- Título: DESDE LA TRINCHERA: “Dos décadas de trabajo”.
- Autor: Prof. Francisco “Pachy” Romero.
- Género: Crónica / Testimonio / Educación y trabajo social.
- Año: 2026.
- Presentación: La presentación oficial se anunciará en los próximos días, con la presencia del autor, invitados especiales y colegas que formaron parte de estos 20 años de historia.
En pocas palabras
- Libro "Desde la trinchera": narra dos décadas de trabajo territorial, compromiso social y educación en Mendoza.
- Enfoque desde adentro: escrito desde la experiencia en escuelas, barrios y clubes, con lenguaje directo y humano.
- Testimonios y reflexiones: reúne historias de personajes, fotos, anécdotas sobre educación, deporte y cultura como herramientas de transformación social.