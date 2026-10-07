Prohibieron 12.000 libros en escuelas de Estados Unidos: Stephen King entre los más censurados

Casi 12.000 libros vetados en escuelas públicas de Estados Unidos marcaron un récord histórico durante el ciclo lectivo 2025-2026. Los cuestionamientos para la censura afectaron en mayor medida a obras que abordan temas sobre racismo, sexualidad e identidad de género
Texas y Florida a la cabeza de los reclamos de los sectores que buscan sacar de circulación todos los libros que "incomoden" a sectores conservadores.
El impacto de los libros vetados en la educación
Las escuelas públicas estadounidenses registraron 11.982 libros vetados en el período actual, la cifra más alta desde que PEN America comenzó a relevar el fenómeno en 2021. La estadística representa casi el doble de las 6.870 restricciones contabilizadas en el ciclo previo.
El dato surge del quinto informe anual elaborado por la entidad defensora de la libertad de expresión, titulado Prohibido en Estados Unidos. El análisis puso en el centro del debate la creciente disputa en torno al acceso estudiantil a diferentes textos.
El relevamiento señala que 7.370 obras distintas sufrieron restricciones y que el 87% corresponde a ficción. Además, el 58% pertenece al segmento de literatura juvenil, uno de los objetivos principales de los sectores que impulsan las medidas.
Censura, leyes y la irrupción de la tecnología
Las restricciones estuvieron dirigidas contra publicaciones que abordan temas de racismo, personajes racializados, la comunidad LGBTQ+ y diversidad sexual. Las nuevas leyes estatales y la presión política sobre los distritos escolares impulsaron este aumento de libros vetados y censurados.
El fenómeno incorporó el uso de inteligencia artificial para seleccionar qué ejemplares retirar. PEN America advirtió que algunas herramientas automáticas recomiendan excluir textos simplemente porque fueron cuestionados en otros distritos, lo que genera un efecto en cadena.
Stephen King y los autores con más libros vetados
Stephen King encabezó por segundo año consecutivo la nómina de autores con mayor cantidad de títulos retirados. Las obras del narrador sufrieron 312 censuras, con El resplandor y Milagros inesperados entre las más perseguidas dentro del catálogo de libros vetados.
El texto con mayor cantidad de sanciones individuales fue Vendida, de Patricia McCormick, una novela sobre explotación infantil en India que se retiró 25 veces. También aparecen El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Habla, de Laurie Halse Anderson; y Crank, de Ellen Hopkins.
El registro sumó más de 4.500 obras que ingresaron por primera vez a la lista, abarcando desde clásicos como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, hasta producciones de manga. Las medidas ya involucran a 114 distritos escolares en todo el país.
También escritores latinoamericanos de enorme reconocimiento internacional quedaron alcanzados por estas restricciones. Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura, vio cuestionadas obras como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera en algunos distritos escolares de Estados Unidos, entre ellos Florida, por supuestas referencias sexuales explícitas. A su vez, la escritora chilena Isabel Allende tuvo títulos como La casa de los espíritus y Zorro incluidos en listas de libros vetados en escuelas públicas.
En pocas palabras
- Récord de libros vetados: casi 12.000 libros fueron prohibidos en escuelas de Estados Unidos en el ciclo 2025-2026.
- Temáticas sensibles: las obras censuradas abordan principalmente racismo, sexualidad e identidad de género.
- Autores afectados: Stephen King lidera la lista de autores con mayor cantidad de títulos retirados, seguido por Patricia McCormick y Margaret Atwood.