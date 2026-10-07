Prohibieron 12.000 libros en escuelas de Estados Unidos: Stephen King entre los más censurados

Stephen King encabezó por segundo año consecutivo la nómina de autores con mayor cantidad de títulos retirados.

El dato surge del quinto informe anual elaborado por la entidad defensora de la libertad de expresión, titulado Prohibido en Estados Unidos. El análisis puso en el centro del debate la creciente disputa en torno al acceso estudiantil a diferentes textos.

El relevamiento señala que 7.370 obras distintas sufrieron restricciones y que el 87% corresponde a ficción. Además, el 58% pertenece al segmento de literatura juvenil, uno de los objetivos principales de los sectores que impulsan las medidas.

Censura, leyes y la irrupción de la tecnología

Las restricciones estuvieron dirigidas contra publicaciones que abordan temas de racismo, personajes racializados, la comunidad LGBTQ+ y diversidad sexual. Las nuevas leyes estatales y la presión política sobre los distritos escolares impulsaron este aumento de libros vetados y censurados.

El fenómeno incorporó el uso de inteligencia artificial para seleccionar qué ejemplares retirar. PEN America advirtió que algunas herramientas automáticas recomiendan excluir textos simplemente porque fueron cuestionados en otros distritos, lo que genera un efecto en cadena.

Stephen King y los autores con más libros vetados

Stephen King encabezó por segundo año consecutivo la nómina de autores con mayor cantidad de títulos retirados. Las obras del narrador sufrieron 312 censuras, con El resplandor y Milagros inesperados entre las más perseguidas dentro del catálogo de libros vetados.

El texto con mayor cantidad de sanciones individuales fue Vendida, de Patricia McCormick, una novela sobre explotación infantil en India que se retiró 25 veces. También aparecen El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Habla, de Laurie Halse Anderson; y Crank, de Ellen Hopkins.

Entre los libros censurados en Estados Unidos también aparece "El cuento de la criada", de Margaret Atwood.

El registro sumó más de 4.500 obras que ingresaron por primera vez a la lista, abarcando desde clásicos como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, hasta producciones de manga. Las medidas ya involucran a 114 distritos escolares en todo el país.

También escritores latinoamericanos de enorme reconocimiento internacional quedaron alcanzados por estas restricciones. Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura, vio cuestionadas obras como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera en algunos distritos escolares de Estados Unidos, entre ellos Florida, por supuestas referencias sexuales explícitas. A su vez, la escritora chilena Isabel Allende tuvo títulos como La casa de los espíritus y Zorro incluidos en listas de libros vetados en escuelas públicas.