Anne Carson y sus 5 obras imprescindibles para descubrir a la poeta ganadora del Premio Nobel de Literatura

"Autobiografía de Rojo" de Anne Carson.

La belleza del marido: Un ensayo narrativo en 29 tangos (2001)

Ganadora del prestigioso Premio T. S. Eliot, esta obra aborda el colapso de un matrimonio a través de 29 composiciones estructuradas como movimientos de tango. Carson expone las aristas del deseo, la traición, el apego y la obsesión por la belleza estética por encima de la moral. Con una franqueza desarmante y pinceladas de humor negro, la autora desmenuza la intimidad romántica con precisión quirúrgica.

Eros el dulce-amargo (1986)

En este brillante ensayo académico y filosófico, derivado de su tesis doctoral, Carson analiza la naturaleza del deseo amoroso (eros) en la poesía lírica de la Antigua Grecia, desde Safo hasta Platón. La autora examina cómo el enamoramiento surge justamente en el espacio intermedio entre la presencia y la ausencia, definiendo el deseo como una experiencia simultánea de placer y tormento.

Nox (2010)

Un poema-objeto conmovedor concebido tras la muerte repentina de su hermano mayor, con quien había perdido el contacto durante años. Publicado originalmente como un libro acordeón dentro de una caja, Nox combina fotografías familiares, cartas, fragmentos de diario y meditaciones lexicográficas sobre un poema de Catulo. Es una elegante indagación sobre el duelo, la memoria y la imposibilidad de conocer por completo a quienes amamos.

"Nox" de Anne Carson.

Decreación: Ensayos sobre poesía, trenos y mística (2005)

Un volumen híbrido que combina ensayo, poesía y teatro para explorar el concepto de "decreación" (la anulación del ego frente a lo divino o lo sublime), tomando como eje las figuras de Safo, la mística Marguerite Porete y la filósofa Simone Weil. Un libro desafiante que demuestra la agudeza intelectual de Carson para cruzar la crítica literaria con la mística y la filosofía.