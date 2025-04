Florencia Canale publicó "La Cruzada": "Sin lectura, no existo, y sin escritura tampoco"

"Yo pensé que Catalina había sido una simple monjita, y al googlearla encontré por arriba la historia de esta mujer deslumbrante. Hablé con mi editor, le conté que quería escribir sobre ella. Él me dijo 'largá todo y vamos con Catalina', y yo le dije que quería seguir con Monteagudo. Guardé a Catalina en el cajón, pero terminé 'El diablo' y hacia allí fui. Viajé a San Sebastián, y a México (que es dónde murió). Catalina de Erauso me envolvió", finaliza la escritora.

historia de la monja.jpg Catalina de Erauso.

Tu novela tiene muchos datos historicos. ¿Hay algún autor o libro que te haya servido de guia para que los datos sean veridicos y reales?

"En principio está su autobiografía, y eso la hace excepcional. Que una mujer escribiera su vida, ya la convierte en alguien extraordinaria. La investigación histórica me llevó a conocer qué ocurría en Europa y en América en aquel entonces. Estuve en España y busqué la biografía del rey Felipe II, y además la perseguí, le respiré en la nuca a Catalina y traté de perseguir a su familia, a los Erauso. También tenía que conocer qué ocurría en aquel momento en San Sebastián", explica Canale.

"No concibo la novela histórica sin una investigación enloquecida, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Incluso sigo investigando mientras estoy escribiendo. La investigación no se termina nunca. La lectura es un camino infinito, es como el aire que respiro. Sin lectura, no existo, y sin escritura tampoco", reflexiona Florencia Canale.

De todo lo investigado sobre Catalina de Erauso, ¿Existe algún dato que no sumaste en tu novela?

"Seguramente debe haber algún dato que aparece luego de la publicación. Me pasó con mi primera novela, 'Pasión y traición' sobre Remedios de Escalada, donde se me pasó un dato y luego lo pude usar en otra novela. Una novela no clausura, el tema. Yo sigo buscando a Catalina, en algún libro sobre la historia de España va a aparecer. Seguramente habrá más cosas de Catalina que yo no conocí hasta el momento y quizás en algún momento lo use en otra novela", dijo Canale.

¿En algun momento sentiste que estabas trabada o que no podías continuar con la historia?. Como manejas los vacíos en redacción o la falta de inspiración?

"Siempre se pasan momento de mucha angustia. A mi lo que pasa es que, a medida que voy escribiendo, y que voy tranquila, me aparecen calles encerradas. La escritura no es, para mi, un trabajo de pura felicidad. Hay muchísima preocupación y angustia, pero también se sufre. Necesito que me cale hondo y que me perturbe el tema, el personaje. En algún momento hay que entregar el manuscrito, y también me apoyo en el editor, ya que es quien redondea y concluye el tema. El editor es quien baja a tierra el texto del autor", afirma Florencia.

¿Hay algún personaje de la vida de Catalina de Erauso que te gustó y que quizás lo usarías para una novela?

"Miles, dios mío. Tengo una voracidad que no encuentra satisfacción. Miles porque descubro personajes fascinantes. El pasado es, en mi caso, constructivo y me calma tanto, pero al mismo tiempo genera inquietud porque siempre necesito más. En esta novela 'La Cruzada' tengo miles de personajes spin-off, y seguramente abriría una línea de fuga, ya que eso es la escritura. La escritura es una línea de fuga, y yo estoy en constante fuga. Encontré mi atajo, encontré el lugar por donde llevar esa fuga. Todas mis novelas dejan una pista que te va a llegar a la próxima", finaliza Florencia Canale.