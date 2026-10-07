Fiesta de la Cerveza 2026 en Mendoza: quiénes tocan, cuándo y cuánto salen las entradas

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La Nueva Luna

Los Playeros,

El domingo 6 llegará el turno del rock nacional.

Babasónicos

Las Pastillas del Abuelo

Guasones

Perras on the Beach

La Fiesta de la Cerveza, un clásico musical de cada fin de año en Mendoza. Foto: archivo.

Como parte de la propuesta, habrá un paseo gastronómico con distintas etiquetas de cerveza artesanal y otras opciones vinculadas al festival.

Los menores de hasta 9 años ingresarán gratis, presentando DNI.

Para personas con discapacidad que cuenten con CUD, las entradas se entregarán desde el 16 de noviembre en la boletería del Cine Teatro Plaza, con DNI y CUD y sujeto a cupo limitado.

En cuanto al precio de las entradas, en la preventa el valor para una persona es de $35.000 para la noche de sábado. Mientras que para el domingo el costo es de $40.000.

El abono tiene un valor de $65.000 y hay opciones de combos disponibles.